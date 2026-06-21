Матч ЧМ между сборными Франции и Ирака может прерываться из-за погоды

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Ирака может быть прерван из-за грозы.
- Встреча пройдет 23 июня в Филадельфии и начнется в полночь по московскому времени.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Ирака может быть прерван из-за погодных условий, сообщает RMC Sport.
Встреча второго тура в группе I пройдет 23 июня в Филадельфии и начнется в полночь по московскому времени.
По данным источника, в Филадельфии в этот день ожидается гроза. Согласно федеральным правилам США, обязательная 30-минутная задержка вводится сразу после удара молнии в радиусе примерно 13 километров. Получасовую паузу вызовет каждый последующий удар молнии.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.