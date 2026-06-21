Рейтинг@Mail.ru
Матч ЧМ между сборными Франции и Ирака может прерываться из-за погоды - РИА Новости Спорт, 21.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:13 21.06.2026
Матч ЧМ между сборными Франции и Ирака может прерываться из-за погоды

Матч ЧМ между сборными Франции и Ирака может прерываться из-за грозы

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Футбольный мяч. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Ирака может быть прерван из-за грозы.
  • Встреча пройдет 23 июня в Филадельфии и начнется в полночь по московскому времени.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Ирака может быть прерван из-за погодных условий, сообщает RMC Sport.
Встреча второго тура в группе I пройдет 23 июня в Филадельфии и начнется в полночь по московскому времени.
По данным источника, в Филадельфии в этот день ожидается гроза. Согласно федеральным правилам США, обязательная 30-минутная задержка вводится сразу после удара молнии в радиусе примерно 13 километров. Получасовую паузу вызовет каждый последующий удар молнии.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.
Ламин Ямаль - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
Ямаль вошел в стартовый состав сборной Испании на матч с Саудовской Аравией
Вчера, 17:45
 
ФутболЧМ по футболу 2026Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Тунис
    Япония
    0
    4
  • Футбол
    Завершен
    Нидерланды
    Швеция
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Германия
    Кот-д’Ивуар
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Эквадор
    Кюрасао
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Испания
    Саудовская Аравия
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бельгия
    Иран
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Уругвай
    Кабо-Верде
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Новая Зеландия
    Египет
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Бельгия
    Иран
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала