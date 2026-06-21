Team Falcons выиграла "Мастерс" в Германии

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Европейская команда Team Falcons стала победителем турнира серии Intel Extreme Masters по Counter-Strike 2 - "Мейджора" в немецком Кёльне.

В гранд-финале коллектив обыграл бразильскую команду Furia со счетом 3-0 (13:8, 13:8, 13:8).

За Team Falcons выступают россияне Илья m0NESY Осипов и Максим kyousuke Лукин, а также босниец Никола NiKo Ковач, датчане Рене TeSeS Мадсен и Финн Karrigan Андерсен. Furia представляют бразильцы Юри yuurih Боян, Кайке KSCERATO Серато, Габриэл FalleN Толедо, казахстанец Данил molodoy Голубенко и латвиец Марекс YEKINDAR Галинскис.