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Team Falcons выиграла "Мастерс" в Германии - РИА Новости Спорт, 21.06.2026
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Киберспорт
 
21:21 21.06.2026
Team Falcons выиграла "Мастерс" в Германии

Team Falcons с двумя россиянами в составе выиграла "Мастерс" в Германии

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкКиберспорт
Киберспорт - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейская команда Team Falcons стала победителем турнира серии Intel Extreme Masters по Counter-Strike 2 в Кельне.
  • Team Falcons обыграла бразильскую команду Furia в гранд-финале со счетом 3-0.
  • Призовой фонд турнира составляет 1,25 млн долларов, из которых Team Falcons получит 500 тысяч долларов.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Европейская команда Team Falcons стала победителем турнира серии Intel Extreme Masters по Counter-Strike 2 - "Мейджора" в немецком Кёльне.
В гранд-финале коллектив обыграл бразильскую команду Furia со счетом 3-0 (13:8, 13:8, 13:8).
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За Team Falcons выступают россияне Илья m0NESY Осипов и Максим kyousuke Лукин, а также босниец Никола NiKo Ковач, датчане Рене TeSeS Мадсен и Финн Karrigan Андерсен. Furia представляют бразильцы Юри yuurih Боян, Кайке KSCERATO Серато, Габриэл FalleN Толедо, казахстанец Данил molodoy Голубенко и латвиец Марекс YEKINDAR Галинскис.
Призовой фонд первого "Мейджора" 2026 года составляет 1,25 млн долларов. За победу Team Falcons получит 500 тысяч, Furia заработает 170 тысяч. Третье место заняла российская команда Team Spirit, которая получит 80 тысяч.
Второй "Мейджор" года с аналогичными призовыми пройдет с 25 ноября по 13 декабря в Сингапуре. Крупнейший турнир года по Counter-Strike 2 по размеру призового фонда пройдет с 12 по 23 августа в Париже в рамках Кубка мира по киберспорту, где разыграют 2 млн долларов.
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