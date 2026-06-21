Рейтинг@Mail.ru
В Махачкале создали картину из 20 тысяч свечей ко Дню памяти и скорби - РИА Новости, 21.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:56 21.06.2026
В Махачкале создали картину из 20 тысяч свечей ко Дню памяти и скорби

В Махачкале создали "огненную картину" из 20 тыс свечей ко Дню памяти и скорби

© РИА Новости“Огненную картину” из 20 тыс свечей создали в Махачкале ко Дню памяти и скорби
“Огненную картину” из 20 тыс свечей создали в Махачкале ко Дню памяти и скорби - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости
“Огненную картину” из 20 тыс свечей создали в Махачкале ко Дню памяти и скорби
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На центральной площади Махачкалы в рамках акции "Огненные картины войны" создали масштабное полотно из зажженных свечей.
  • Размер полотна — 40 на 25 метров, оно изображает ветерана Великой Отечественной войны Абдулхакима Исмаилова и участника СВО, водружающих Знамя Победы, полотно создано из 20 тысяч свечей.
МАХАЧКАЛА, 21 июн - РИА Новости. Масштабное полотно с изображением двух воинов создали из зажженных свечей на центральной площади Махачкалы в рамках акции "Огненные картины войны", передает корреспондент РИА Новости.
В преддверии Дня памяти и скорби из тысяч свечей волонтеры молодежных движений сложили масштабное полотно размером 40 на 25 метров. В центре композиции - ветеран Великой Отечественной войны, Герой России Абдулхаким Исмаилов и участник специальной военной операции вместе водружают Знамя Победы.
Как сообщили в министерстве по делам молодежи Дагестана, полотно создано из 20 тысяч свечей, которые зажгли в память о погибших в Великой Отечественной войне и в ходе специальной военной операции.
Богослужение в храме - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
Священник рассказал, что сделать в День памяти и скорби
20 июня, 03:44
 
РоссияРеспублика ДагестанМахачкалаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала