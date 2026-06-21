В Махачкале создали картину из 20 тысяч свечей ко Дню памяти и скорби

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На центральной площади Махачкалы в рамках акции "Огненные картины войны" создали масштабное полотно из зажженных свечей.
- Размер полотна — 40 на 25 метров, оно изображает ветерана Великой Отечественной войны Абдулхакима Исмаилова и участника СВО, водружающих Знамя Победы, полотно создано из 20 тысяч свечей.
МАХАЧКАЛА, 21 июн - РИА Новости. Масштабное полотно с изображением двух воинов создали из зажженных свечей на центральной площади Махачкалы в рамках акции "Огненные картины войны", передает корреспондент РИА Новости.
В преддверии Дня памяти и скорби из тысяч свечей волонтеры молодежных движений сложили масштабное полотно размером 40 на 25 метров. В центре композиции - ветеран Великой Отечественной войны, Герой России Абдулхаким Исмаилов и участник специальной военной операции вместе водружают Знамя Победы.
Как сообщили в министерстве по делам молодежи Дагестана, полотно создано из 20 тысяч свечей, которые зажгли в память о погибших в Великой Отечественной войне и в ходе специальной военной операции.
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