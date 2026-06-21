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Лысенко победил в прыжках в высоту на Кубке России по легкой атлетике - РИА Новости Спорт, 21.06.2026
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13:31 21.06.2026
Лысенко победил в прыжках в высоту на Кубке России по легкой атлетике

Призер ЧМ Лысенко победил в прыжках в высоту на Кубке России в Чебоксарах

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкДанил Лысенко на соревнованиях по прыжкам в высоту среди мужчин на Кубке Москвы "Мемориал В. П. Куца".
Данил Лысенко на соревнованиях по прыжкам в высоту среди мужчин на Кубке Москвы Мемориал В. П. Куца. - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Данил Лысенко завоевал золото в прыжках в высоту на Кубке России в Чебоксарах.
  • Лучший результат Лысенко составил 2,27 метра.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Серебряный призер чемпионата мира 2017 года Данил Лысенко завоевал золото в прыжках в высоту на Кубке России, который проходит в Чебоксарах.
Лучший результат Лысенко составил 2,27 метра. Второе место занял Степан Веткин (2,23), третье - Ярослав Кутковой (2,19).
Лысенко 29 лет. Он является трехкратным чемпионом России (2017, 2023, 2025), серебряным призером чемпионата мира (2017) и победителем мирового первенства в помещении (2018).
Результаты других соревнований:
бег 3000 м с препятствиями, мужчины: 1. Максим Якушев (8.36,65), 2. Олег Сомов (8.39,39), 3. Артем Король (8.43,04).
бег 3000 м с препятствиями, женщины: 1. Екатерина Ивонина (9.24,22), 2. Анна Тропина (9.56,18), 3. Анна Ильина (10.37,30).
метание диска, мужчины: 1. Алексей Худяков (63,53), 2. Семен Бородаев (57,41), 3. Александр Бабенко (56,69).
Кубок России завершится 21 июня.
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