Лукаку начнет в стартовом составе матч чемпионата мира с иранцами

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Нападающий Ромелу Лукаку вошел в стартовый состав сборной Бельгии на матч второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Ирана, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).