Лукаку начнет в стартовом составе матч чемпионата мира с иранцами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ромелу Лукаку вошел в стартовый состав сборной Бельгии на матч против команды Ирана.
- Нападающий Жереми Доку не вошел в заявку команды на встречу с иранцами из-за проблем с дыханием.
- Матч второго тура G Бельгия — Иран пройдет в Лос-Анджелесе, начало — 22:00 мск.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Нападающий Ромелу Лукаку вошел в стартовый состав сборной Бельгии на матч второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Ирана, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Матч против сборной Египта (1:1) в первом туре лучший бомбардир в истории бельгийской команды (90 голов) начал в запасе, тогда он вышел на замену во втором тайме. В заявку команды на встречу с иранцами не вошел нападающий Жереми Доку. Как ранее сообщали СМИ, он не сыграет из-за проблем с дыханием, о которых говорил тренер бельгийцев Руди Гарсия. До этого Доку раскритиковали за желание покинуть расположение сборной ради родов жены.
Стартовый состав бельгийцев выглядит следующим образом: Тибо Куртуа (вратарь), Брэндон Мехеле, Максим Де Кёйпер, Тома Мёнье, Натан Нгой, Кевин Де Брёйне, Юри Тилеманс (капитан), Алексис Салемакерс, Николас Раскин, Ромелу Лукаку, Леандро Троссард.
У команды Ирана в состав вошел полузащитник "Ростова" Мохаммад Мохеби. Первый матч против сборной Новой Зеландии (2:2) он провел целиком и отметился забитым мячом.
С первых минут у иранцев на поле выйдут Алиреза Бейранванд (вратарь), Салех Хардани, Эхсан Хаджсафи (капитан), Шоджа Хализаде, Хоссейн Канани, Али Немати, Рамин Резаэян, Саид Эззатоллахи, Саман Годдос, Мохаммад Мохеби, Мехди Тареми.
Матч второго тура G Бельгия - Иран пройдет в Лос-Анджелесе (США), начало - 22:00 мск. Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.