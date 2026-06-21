У стадиона в Лос-Анджелесе продают флаги, запрещенные ФИФА

Символику продают прямо у входа на стадион. Многие болельщики обернуты в запрещенные трехцветные флаги со львом. Сотрудник безопасности на входе сообщил РИА Новости, что если полотнище не слишком большое и не крепится на палке, то проблем со входом у болельщиков не будет.