Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дореволюционные иранские флаги, запрещенные ФИФА, продаются у стадиона в Лос-Анджелесе перед матчем сборных Ирана и Бельгии.
- Болельщики могут войти на стадион с небольшими дореволюционными флагами Ирана, если они не крепятся на палке.
- Федерация футбола Ирана планировала жаловаться в ФИФА из-за ограничений, с которыми сборная столкнулась при подготовке к матчам чемпионата.
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 21 июн - РИА Новости. Запрещенные ФИФА дореволюционные иранские флаги, использующиеся противниками властей исламской республики, продают у стадиона в Лос-Анджелесе перед матчем сборных Ирана и Бельгии, передает корреспондент РИА Новости.
Символику продают прямо у входа на стадион. Многие болельщики обернуты в запрещенные трехцветные флаги со львом. Сотрудник безопасности на входе сообщил РИА Новости, что если полотнище не слишком большое и не крепится на палке, то проблем со входом у болельщиков не будет.
Второй матч сборной Ирана начнется в 22.00 мск.
Команда исламской республики, как сообщил РИА Новости источник в сборной, прибыла в Лос-Анджелес всего за сутки до игры.
Федерация футбола Ирана планировала жаловаться в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за ограничений, с которыми сборная столкнулась при подготовке к матчам чемпионата.