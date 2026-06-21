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У стадиона в Лос-Анджелесе продают флаги, запрещенные ФИФА - РИА Новости Спорт, 21.06.2026
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Футбол
 
19:37 21.06.2026
У стадиона в Лос-Анджелесе продают флаги, запрещенные ФИФА

В Лос-Анджелесе перед матчем Ирана с Бельгией продают запрещенные ФИФА флаги

© Фото : KEYSTONE/Steffen SchmidtЛоготип ФИФА
Логотип ФИФА - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© Фото : KEYSTONE/Steffen Schmidt
Логотип ФИФА. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дореволюционные иранские флаги, запрещенные ФИФА, продаются у стадиона в Лос-Анджелесе перед матчем сборных Ирана и Бельгии.
  • Болельщики могут войти на стадион с небольшими дореволюционными флагами Ирана, если они не крепятся на палке.
  • Федерация футбола Ирана планировала жаловаться в ФИФА из-за ограничений, с которыми сборная столкнулась при подготовке к матчам чемпионата.
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 21 июн - РИА Новости. Запрещенные ФИФА дореволюционные иранские флаги, использующиеся противниками властей исламской республики, продают у стадиона в Лос-Анджелесе перед матчем сборных Ирана и Бельгии, передает корреспондент РИА Новости.
Символику продают прямо у входа на стадион. Многие болельщики обернуты в запрещенные трехцветные флаги со львом. Сотрудник безопасности на входе сообщил РИА Новости, что если полотнище не слишком большое и не крепится на палке, то проблем со входом у болельщиков не будет.
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Суд в США ранее оставил в силе запрет ФИФА на дореволюционные флаги Ирана на играх чемпионата мира по футболу.
Второй матч сборной Ирана начнется в 22.00 мск.
Команда исламской республики, как сообщил РИА Новости источник в сборной, прибыла в Лос-Анджелес всего за сутки до игры.
Федерация футбола Ирана планировала жаловаться в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за ограничений, с которыми сборная столкнулась при подготовке к матчам чемпионата.
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