В Ленинградской области мужчина ранил подростка из сигнального пистолета

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ленинградской области житель открыл стрельбу из сигнального пистолета в ходе конфликта с шумной компанией.
- Подросток получил непроникающее ранение щеки и ожог, после оказания помощи его отпустили лечиться домой.
- Полиция задержала 62-летнего местного жителя, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Полиция задержала жителя Ленинградской области, который, повздорив с шумной компанией, открыл стрельбу из сигнального пистолета и ранил подростка, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно Telegram-каналу ведомства, в субботу в полицию Кировского района Ленобласти обратилась женщина, которая сообщила, что у дома на Кировской улице, 46, в садоводстве "Кировец" неизвестный в ходе словесной перепалки выстрелил из сигнального пистолета в ее 17-летнего сына.
Подросток с непроникающим ранением щеки и ожогом был доставлен в медучреждение. После оказания помощи его отпустили лечиться домой, уточняют в ГУМВД.
"В результате выезда нарядом патрульно-постовой службы полиции по вышеуказанному адресу задержан неработающий 62-летний местный житель, у которого произошел конфликт с компанией молодых людей из-за шума, после чего он выстрелил в своих обидчиков, попав в лицо одного из подростков", - рассказали в полиции.
Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ), добавили в главке.