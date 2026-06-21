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В Ленинградской области мужчина ранил подростка из сигнального пистолета - РИА Новости, 21.06.2026
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14:37 21.06.2026 (обновлено: 14:50 21.06.2026)
В Ленинградской области мужчина ранил подростка из сигнального пистолета

Недовольный шумом житель Ленинградской области ранил подростка из пистолета

© Фото : Петербургская полиция/TelegramМужчина, выстреливший в подростка сигнальной ракетой в Ленинградской области
Мужчина, выстреливший в подростка сигнальной ракетой в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© Фото : Петербургская полиция/Telegram
Мужчина, выстреливший в подростка сигнальной ракетой в Ленинградской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ленинградской области житель открыл стрельбу из сигнального пистолета в ходе конфликта с шумной компанией.
  • Подросток получил непроникающее ранение щеки и ожог, после оказания помощи его отпустили лечиться домой.
  • Полиция задержала 62-летнего местного жителя, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Полиция задержала жителя Ленинградской области, который, повздорив с шумной компанией, открыл стрельбу из сигнального пистолета и ранил подростка, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно Telegram-каналу ведомства, в субботу в полицию Кировского района Ленобласти обратилась женщина, которая сообщила, что у дома на Кировской улице, 46, в садоводстве "Кировец" неизвестный в ходе словесной перепалки выстрелил из сигнального пистолета в ее 17-летнего сына.
Подросток с непроникающим ранением щеки и ожогом был доставлен в медучреждение. После оказания помощи его отпустили лечиться домой, уточняют в ГУМВД.
"В результате выезда нарядом патрульно-постовой службы полиции по вышеуказанному адресу задержан неработающий 62-летний местный житель, у которого произошел конфликт с компанией молодых людей из-за шума, после чего он выстрелил в своих обидчиков, попав в лицо одного из подростков", - рассказали в полиции.
Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ), добавили в главке.
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