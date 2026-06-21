В Ленинградской области мужчина ранил подростка из сигнального пистолета

Подросток с непроникающим ранением щеки и ожогом был доставлен в медучреждение. После оказания помощи его отпустили лечиться домой, уточняют в ГУМВД.

"В результате выезда нарядом патрульно-постовой службы полиции по вышеуказанному адресу задержан неработающий 62-летний местный житель, у которого произошел конфликт с компанией молодых людей из-за шума, после чего он выстрелил в своих обидчиков, попав в лицо одного из подростков", - рассказали в полиции.