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"Огненную картину" зажгли в Курске в канун Дня памяти и скорби - РИА Новости, 21.06.2026
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22:33 21.06.2026 (обновлено: 23:35 21.06.2026)
"Огненную картину" зажгли в Курске в канун Дня памяти и скорби

РИА Новости: "Огненную картину войны" зажгли в Курске к Дню памяти и скорби

© РИА Новости "Огненную картину" из пяти тысяч свечей зажгли в Курске в канун Дня памяти и скорби
 Огненную картину из пяти тысяч свечей зажгли в Курске в канун Дня памяти и скорби - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости
"Огненную картину" из пяти тысяч свечей зажгли в Курске в канун Дня памяти и скорби
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Курске создали масштабное символическое полотно с изображением журавлей и надписью «Курск помнит».
  • Полотно было создано из 5 тысяч зажженных свечей в рамках всероссийской акции «Огненные картины войны».
КУРСК, 21 июн - РИА Новости. Масштабное символическое полотно с изображением журавлей и надпись "Курск помнит" создали в Курске из 5 тысяч зажженных свечей в рамках всероссийской акции "Огненные картины войны", передает корреспондент РИА Новости.
Изображение журавлей, а также надпись "Курск помнит" выложили из 5 тысяч свечей в рамках всероссийской акции "Огненные картины войны" в Курске.
“Огненную картину” из 20 тыс свечей создали в Махачкале ко Дню памяти и скорби - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
В Махачкале создали картину из 20 тысяч свечей ко Дню памяти и скорби
Вчера, 20:56
 
ОбществоКурскДень памяти и скорбиРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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