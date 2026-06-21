"Огненную картину" зажгли в Курске в канун Дня памяти и скорби

КУРСК, 21 июн - РИА Новости. Масштабное символическое полотно с изображением журавлей и надпись "Курск помнит" создали в Курске из 5 тысяч зажженных свечей в рамках всероссийской акции "Огненные картины войны", передает корреспондент РИА Новости.