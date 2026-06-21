"Огненную картину" зажгли в Курске в канун Дня памяти и скорби

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Курске создали масштабное символическое полотно с изображением журавлей и надписью «Курск помнит».
- Полотно было создано из 5 тысяч зажженных свечей в рамках всероссийской акции «Огненные картины войны».
КУРСК, 21 июн - РИА Новости. Масштабное символическое полотно с изображением журавлей и надпись "Курск помнит" создали в Курске из 5 тысяч зажженных свечей в рамках всероссийской акции "Огненные картины войны", передает корреспондент РИА Новости.
Изображение журавлей, а также надпись "Курск помнит" выложили из 5 тысяч свечей в рамках всероссийской акции "Огненные картины войны" в Курске.