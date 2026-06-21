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"Вел себя подозрительно". Кто стоит за самой громкой кражей в СССР - РИА Новости, 21.06.2026
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08:00 21.06.2026

"Вел себя подозрительно". Кто стоит за самой громкой кражей в СССР

CC BY-SA 3.0 / shakko / Return of Saint Luke (2012 exhibition)Выставка "Возвращение "Святого Луки", Москва, Пушкинский музей, 2012 год
Выставка Возвращение Святого Луки, Москва, Пушкинский музей, 2012 год - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
CC BY-SA 3.0 / shakko / Return of Saint Luke (2012 exhibition)
Выставка "Возвращение "Святого Луки", Москва, Пушкинский музей, 2012 год
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости, Сергей Проскурин. Байки о похищении "Святого Луки" до сих пор ходят по столице. Действительно: кому же понадобилось средь бела дня в самом центре Москвы красть бесценный шедевр? У историков есть несколько противоречивых версий. Под подозрением — художник-недоучка, безумный искусствовед и загадочный иностранец.

От Екатерины до Екатерины

В июне 1966 года "Святой Лука" вернулся в родные залы ГМИИ имени Пушкина. Над ним вовсю корпели реставраторы. Первоначальный "диагноз" поставили неутешительный — полотно утеряно безвозвратно. По всему холсту — глубокие горизонтальные трещины, красочный слой поврежден из-за долгого пребывания в сухом теплом помещении.
© Public domainФранс Халс Старший "Cвятой Лука", 1625 год
Франс Халс Старший Cвятой Лука, 1625 - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Public domain
Франс Халс Старший "Cвятой Лука", 1625 год
Оно и понятно, ведь где находилась картина, одному богу известно. Вообще, в истории знаменитого полотна Франса Халса было немало крутых поворотов. Так, любой искусствовед легко вспомнит рассказ о том, как в конце 1950-х некий коллекционер приобрел бесценный шедевр на барахолке за смехотворную сумму — всего червонец.
Или анекдот о проклятии, что преследовало художника всю жизнь. Якобы брошенная любовница предрекла мэтру забвение и смерть в нищете. Насчет последнего не ошиблась. А вот что касается первого — попала пальцем в небо.
Имя Халса многие столетия держится в тройке лидеров золотого века голландской школы живописи. И за все это время лишь одна из многочисленных картин пропала.
"Святого Луку" вместе с тремя другими евангелистами художнику заказали в 1620-х. Полтора века спустя их приобрела в коллекцию Екатерина II. Но в Петербурге картины как-то не легли императрице на душу. И в итоге пылились по хранилищам. Оттуда их вызволил Александр I и разослал по губерниям.
© РИА Новости / Марк Бергер | Перейти в медиабанкЗдание Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
Здание Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Марк Бергер
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Здание Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
"Лука", в частности, попал в Крым. А после революции таинственно исчез. Нашелся шедевр в Одессе, но не на барахолке, а в запасниках музея. В конце 1950-х его доставили в Москву и поместили в один из залов ГМИИ имени Пушкина. Экспозицию открывала министр культуры Екатерина Фурцева.
В 1965 году она посетила с деловым визитом Францию. На одном из раутов зашла речь о биче последних лет — из галерей крадут шедевры старинных мастеров. "В Советском Союзе, в отличие от Запада, музеи не грабят", — уверенно заявила Фурцева. И тем самым, кажется, накликала беду.

Решили взять на живца

Посетителей 9 марта 1965 года не было — санитарный день. В здании ГМИИ были только технические сотрудники. Никто из них не заходил в выставочные залы. Пропажу обнаружили лишь на следующее утро: вместо "Луки" в раме зияла дыра. И никаких улик.
Специалисты точно определили, что действовал новичок: полотно вырезано грубо, профессионал бы аккуратно отделил холст от подрамника. Расследование поручили спецотделу МУРа. Дело взяли на личный контроль главы Генпрокуратуры и МВД, а позже — шеф КГБ Семичастный.
© Public domainКартина "Святой Лука" до реставрации
Картина Святой Лука до реставрации - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Public domain
Картина "Святой Лука" до реставрации
Основная версия: картину выкрали для помешанного на творчестве Халса коллекционера. Сомнений в этом не было, ведь соседние полотна, более знаменитые и ценные, остались нетронутыми.
Смотрительницы во время допроса припоминали, как некий "богато одетый интурист" несколько дней подряд приходил в музей, часами простаивал перед картиной и что-то писал в блокноте. В скором времени органы вышли на бельгийского искусствоведа Жака ван дер Берга. Он частенько ездил в СССР, чтобы наладить контакты с нелегальными антикварами.
Иностранца решили "взять на живца" — предложили купить "малоизвестную работу Рембрандта". Тот согласился, но в последний момент передумал. Перепуганного бельгийца задержали прямо в аэропорту, но при обыске ничего не нашли.
В последующие месяцы попалось еще несколько "подозрительных интуристов" с незаконно приобретенными картинами. Однако в действительности они пытались вывезти не оригиналы, а искусно выполненные копии.
© Public domainКопия автопортрета Франса Халса
Копия автопортрета Франса Халса - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Public domain
Копия автопортрета Франса Халса
Следствие зашло в тупик. Надежд вернуть "Луку" не осталось. Помог случай.

"Дисциплинирован и исполнителен"

В августе 1965-го у магазина "Мелодия" на Калининском проспекте к хорошо одетому гражданину — точно иностранцу — подошел молодой человек. Предложил купить "полотно старого мастера уровня Рембрандта". "Сто тысяч", — неуверенно сказал он. "Я не коллекционер. Но могу найти покупателя", — с явно немецким акцентом ответил человек.
"Продавцом" оказался 27-летний резчик по дереву Валерий Волков. После разговора на Калининском он сразу отправился в Пушкинский музей, куда устроился несколько месяцев назад по рекомендации главного хранителя.
© РИА Новости / Иван Денисенко | Перейти в медиабанкПроспект Калинина (ныне — Новый Арбат)
Проспект Калинина (ныне - Новый Арбат) - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Иван Денисенко
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Проспект Калинина (ныне — Новый Арбат)
"Дисциплинирован и исполнителен, — значилось в личном деле. — Интересуется прошлым и настоящим изобразительного искусства и литературы". "Как такой сотрудник может попасть под подозрение? — разводили руками в руководстве. — Суриковское училище окончил. Только вот диплом до сих пор не предоставил в кадры".
Сделку назначили на Остоженке. Но туда вместо "интуриста" приехал офицер внешней разведки Леонид Краснов. Волков тут же скрылся во дворах. Затем вышел с коробкой из-под куклы в руках. Внутри — "Святой Лука". В том, что это подлинник, сомнений не было — в углу стоял инвентарный номер.
На следствии горе-вор все рассказал. Полгода назад с ним связался некий "искусствовед", пообещал за небольшую услугу сделать диплом (Волков не окончил Суриковское из-за судимости).
© Фото : Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. ПушкинаЭкспозиция итальянской живописи XVII-XVIII веков в Пушкинском музее
Экспозиция итальянской живописи XVII-XVIII веков в Пушкинском музее - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото : Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина
Экспозиция итальянской живописи XVII-XVIII веков в Пушкинском музее
Под такой кличкой в МУРе числился Валерий Алексеев — подпольный коллекционер мелкой руки. Вскоре стало понятно, что он, скорее всего, тоже был промежуточным звеном — ни средств для перекупа, ни базы подельников, ни собрания шедевров.
К тому же Алексеев все твердил про некоего "заказчика" — весьма уважаемое лицо из-за границы. Специалисты из Института имени Сербского, правда, признали подпольщика невменяемым. Но у правоохранителей его рассказ зародил сомнение: может, кукловод все-таки был?
Волков ничего более следствию не рассказал и отправился в тюрьму на десять лет. Алексеев находился на принудительном лечении. Так что, вероятно, тайна "Святого Луки" так и останется до конца не раскрытой.
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