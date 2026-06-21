Житель Краснодара, обезвредивший нападавшего в ТЦ, получит премию Кеосаяна

"Четырнадцатую премию имени Тиграна получит Александр Воевода, который обезвредил 19-летнего урода, который напал на людей в ТЦ в Краснодаре", — написала она на платформе " Макс ".

В субботу вооруженный ножом молодой человек напал на посетителей ТЦ в Краснодаре. Погибла 41-летняя женщина, еще несколько человек получили ранения. Воевода был в торговом центре с семьей. Он отправил жену с ребенком в магазин, а сам бросился за злоумышленником, который направлялся в детскую комнату и поджег горючую смесь.