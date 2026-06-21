Житель Краснодара, обезвредивший нападавшего в ТЦ, получит премию Кеосаяна

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Краснодара Александр Воевода обезвредил 19-летнего нападавшего в торговом центре.
- Александр Воевода получит премию имени Тиграна Кеосаяна.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Житель Краснодара Александр Воевода, обезвредивший нападавшего в торговом центре, получит премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
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"Четырнадцатую премию имени Тиграна получит Александр Воевода, который обезвредил 19-летнего урода, который напал на людей в ТЦ в Краснодаре", — написала она на платформе "Макс".
В субботу вооруженный ножом молодой человек напал на посетителей ТЦ в Краснодаре. Погибла 41-летняя женщина, еще несколько человек получили ранения. Воевода был в торговом центре с семьей. Он отправил жену с ребенком в магазин, а сам бросился за злоумышленником, который направлялся в детскую комнату и поджег горючую смесь.
Симоньян учредила премию после того, как узнала о воспитательницах детского сада в Бугуруслане Лии Галеевой и Людмиле Платоновой. В начале февраля женщины, рискуя жизнью, защитили детей от агрессора с ножом.
Размер премии составляет миллион рублей. Получателей выбирает лично Симоньян.
Награду уже получили две воспитательницы из Бугуруслана; семья охранника, погибшего при нападении на колледж в Анапе; дворник Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге; жители Санкт-Петербурга, спасшие с помощью куртки выпавшего из окна десятого этажа мальчика; Герой России Сергей Ярашев, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на Красноармейском направлении; жители Дагестана Абдурахман Абдурахманов, Хатиб Джабраилов и Юсуп Магомедов, спасшие детей во время наводнения; лейтенанты полиции Алексей Земеров и Заур Рамазанов, которые спасли четверых человек из горящего дома во время пожара в Ханты-Мансийске; жительница Казани Галия Ситдикова, которая спасла тонущего в озере ребенка; студент из Канска Кирилл Царулица, который спас двоих детей и их маму из пожара.
Семья охранника, погибшего в Анапе, получит премию имени Кеосаяна
11 февраля, 21:26