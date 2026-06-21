Дегтярев назвал результат Кнороз аргументом для World Athletics

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"Это достижение подтверждает, что российская легкая атлетика остается на высочайшем уровне и наши спортсмены готовы бороться за первые места на любых международных стартах. Кроме того, это аргумент для World Athletics ускорить возвращение всех наших атлетов, без которых, очевидно, уровень соперничества и зрелищность соревнований снижаются. Когда сильнейшие остаются вне борьбы, выигрывает только посредственность", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.