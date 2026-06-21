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Дегтярев назвал результат Кнороз аргументом для World Athletics - РИА Новости Спорт, 21.06.2026
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16:21 21.06.2026
Дегтярев назвал результат Кнороз аргументом для World Athletics

Дегтярев назвал победу Кнороз в прыжках с шестом аргументом для World Athletic

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрыжки с шестом
Прыжки с шестом - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Прыжки с шестом. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Дегтярев заявил, что достижение Кнороз является аргументом для World Athletics ускорить возвращение российских спортсменов на международную арену.
  • Это достижение подтверждает, что российская легкая атлетика остается на высочайшем уровне, добавил министр.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Лучший результат сезона в мире в прыжках с шестом, показанный в субботу Полиной Кнороз, является аргументом для Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) ускорить возвращение российских спортсменов на международную арену, заявил министр спорта России Михаил Дегтярев.
Кнороз в субботу заняла первое место на Кубке России с результатом 4,91 метра. Результат россиянки стал лучшим в текущем легкоатлетическом сезоне. Кнороз обошла американку Хану Молл, которая на соревнованиях в Сиэтле в январе преодолела планку на высоте 4,88 метра. В воскресенье World Athletics на своем сайте утвердил результат россиянки.
«

"Это достижение подтверждает, что российская легкая атлетика остается на высочайшем уровне и наши спортсмены готовы бороться за первые места на любых международных стартах. Кроме того, это аргумент для World Athletics ускорить возвращение всех наших атлетов, без которых, очевидно, уровень соперничества и зрелищность соревнований снижаются. Когда сильнейшие остаются вне борьбы, выигрывает только посредственность", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

Кнороз 26 лет, она является трехкратной чемпионкой России.
Российские легкоатлеты с 1 марта 2022 года полностью отстранены от выступления на турнирах под эгидой World Athletics в связи с ситуацией на Украине. До этого с ноября 2015 года россияне могли выступать в международных соревнованиях только в нейтральном статусе из-за лишения полноценного статуса Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
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СпортРоссияСиэтлУкраинаПолина КнорозМихаил ДегтяревВсемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics)Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)
 
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