World Athletics утвердила рекорд сезона Кнороз

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полина Кнороз заняла первое место на Кубке России с результатом 4,91 метра.
- Результат Полины Кнороз стал лучшим в текущем легкоатлетическом сезоне.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) на своем сайте утвердила лучший результат сезона, показанный российской прыгуньей с шестом Полиной Кнороз на Кубке России в Чебоксарах.
Также Кнороз установила личный рекорд. Ранее ее лучший результат составлял 4,87 метра, его она показала 7 июня 2026 года в рамках Недели легкой атлетики в Москве на Воробьевых горах.
Кнороз 26 лет, она является трехкратной чемпионкой России.