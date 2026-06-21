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World Athletics утвердила рекорд сезона Кнороз - РИА Новости Спорт, 21.06.2026
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12:52 21.06.2026
World Athletics утвердила рекорд сезона Кнороз

World Athletics утвердила рекорд сезона российской прыгуньи с шестом Кнороз

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПолина Кнороз
Полина Кнороз - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полина Кнороз заняла первое место на Кубке России с результатом 4,91 метра.
  • Результат Полины Кнороз стал лучшим в текущем легкоатлетическом сезоне.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) на своем сайте утвердила лучший результат сезона, показанный российской прыгуньей с шестом Полиной Кнороз на Кубке России в Чебоксарах.
Кнороз в субботу заняла первое место на Кубке России с результатом 4,91 метра. Результат россиянки стал лучшим в текущем легкоатлетическом сезоне. Кнороз обошла американку Хану Молл, которая на соревнованиях в Сиэтле в январе преодолела планку на высоте 4,88 метра.
Также Кнороз установила личный рекорд. Ранее ее лучший результат составлял 4,87 метра, его она показала 7 июня 2026 года в рамках Недели легкой атлетики в Москве на Воробьевых горах.
Кнороз 26 лет, она является трехкратной чемпионкой России.
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СпортПолина КнорозВсемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics)
 
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