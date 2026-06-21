В Киеве и 12 областях Украины объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве и 12 областях Украины объявлена воздушная тревога.
- Сигнал воздушной тревоги звучит в Киеве, Черниговской, Сумской областях, а также отдельных районах Киевской, Ровненской, Житомирской, Винницкой, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областей.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и 12 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-карты, на данный момент сигнал воздушной тревоги звучит в Киеве, Черниговской, Сумской областях, а также отдельных районах Киевской, Ровненской, Житомирской, Винницкой, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областей.