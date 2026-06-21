Ленини и Беншимол выйдут в старте сборной Кабо-Верде на матч с уругвайцами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кевин Ленини и Жилсон Беншимол, выступающие в РПЛ, вошли в стартовый состав сборной Кабо-Верде на матч чемпионата мира против команды Уругвая.
- Полузащитник «Краснодара» Ленини целиком отыграл первый матч на турнире против команды Испании (0:0), для нападающего «Акрона» Беншимола предстоящая встреча станет дебютной на чемпионате мира.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Выступающие в Российской премьер-лиге (РПЛ) Кевин Ленини и Жилсон Беншимол вошли в стартовый состав сборной Кабо-Верде на матч группового этапа чемпионата мира против команды Уругвая, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Сборная Кабо-Верде впервые играет на чемпионате мира. Полузащитник "Краснодара" Ленини целиком отыграл первый матч на турнире против команды Испании (0:0), для нападающего "Акрона" Беншимола эта встреча станет дебютной на мировом первенстве.
Полностью состав сборной Кабо-Верде выглядит следующим образом: Возинья (вратарь), Дини, Пику Лопеш, Сидни Кабрал, Стивен Морейра, Кевин Ленини, Жамиру Монтейру, Гарри Родригеш, Телму Арканжу, Жилсон Беншимол, Райан Мендеш (капитан).
У уругвайцев в запасе остался форвард саудовского "Аль-Хиляля", чемпион Англии в составе "Ливерпуля" Дарвин Нуньес. В стартовый состав команды вошли: Фернандо Муслера (вратарь), Себастьян Касерес, Гильермо Варела, Матиас Оливера, Мануэль Угарте, Родриго Бентанкур, Федерико Вальверде (капитан), Агустин Каноббио, Максимилиано Араухо, Хуан Мануэль Санабрия, Федерико Виньяс.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.