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Сборная Испании разгромила команду Саудовской Аравии в матче ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 21.06.2026
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Футбол
 
21:03 21.06.2026 (обновлено: 21:04 21.06.2026)
Сборная Испании разгромила команду Саудовской Аравии в матче ЧМ-2026

Футболисты сборной Испании победили команду Саудовской Аравии в матче ЧМ

© REUTERS / BRETT DAVISФутболисты сборной Испании
Футболисты сборной Испании - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© REUTERS / BRETT DAVIS
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Сборная Испании по футболу нанесла поражение команде Саудовской Аравии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы Н прошла в американской Атланте и завершилась со счетом 4:0 в пользу испанцев. Дубль оформил Микель Оярсабаль (21-я и 24-я минуты), одним голом отметился Ламин Ямаль (10), еще один мяч в свои ворота отправил Хасан Ат-Тамбакти (49).
ЧМ по футболу 2026
21 июня 2026 • начало в 19:00
Завершен
Испания
4 : 0
Саудовская Аравия
10‎’‎ • Ламин Ямаль
(Микель Оярсабаль)
21‎’‎ • Микель Оярсабаль
(Эмерик Ляпорт)
24‎’‎ • Микель Оярсабаль
(Дани Ольмо)
49‎’‎ • Хассан Аль-Тамбакти (А)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Ямаль стал вторым футболистом не старше 18 лет, открывшим счет в матче чемпионата мира, после 17-летнего бразильца Пеле, который сделал это в 1958 году. Для Ямаля игра с командой Саудовской Аравии стала первой на мировых первенствах, которую он начал в стартовом составе.
Сборная Испании, набрав 4 очка, занимает первое место в таблице группы, далее идут команды Уругвая, Саудовской Аравии и Кабо-Верде, в активе которых по 1 баллу.
В заключительном туре сборная Испании сыграет с уругвайцами, а команда Саудовской Аравии - против сборной Кабо-Верде. Обе встречи пройдут в ночь на 27 июня по московскому времени. Чемпионат мира завершится 19 июля.
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