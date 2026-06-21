Сборная Испании разгромила команду Саудовской Аравии в матче ЧМ-2026

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Сборная Испании по футболу нанесла поражение команде Саудовской Аравии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Встреча группы Н прошла в американской Атланте и завершилась со счетом 4:0 в пользу испанцев. Дубль оформил Микель Оярсабаль (21-я и 24-я минуты), одним голом отметился Ламин Ямаль (10), еще один мяч в свои ворота отправил Хасан Ат-Тамбакти (49).

Ямаль стал вторым футболистом не старше 18 лет, открывшим счет в матче чемпионата мира, после 17-летнего бразильца Пеле, который сделал это в 1958 году. Для Ямаля игра с командой Саудовской Аравии стала первой на мировых первенствах, которую он начал в стартовом составе.

Сборная Испании, набрав 4 очка, занимает первое место в таблице группы, далее идут команды Уругвая, Саудовской Аравии и Кабо-Верде, в активе которых по 1 баллу.