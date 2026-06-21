Лидера общего зачета Moto GP отстранили от участия в Гран-при Чехии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Итальянец Марко Беццекки из команды Aprilia Racing отстранен от участия в Гран-при Чехии.
- Гонщик дважды ударил маршала по лицу после падения во время спринтерской гонки в Брно.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Лидер общего зачета чемпионата мира по мотогонкам Moto GP итальянец Марко Беццекки из команды Aprilia Racing отстранен от участия в Гран-при Чехии за удар маршала гонки, сообщается на сайте турнира.
После падения во время спринтерской гонки в Брно итальянец вступил в перепалку с маршалом трассы, пытаясь поставить свой мотоцикл на колеса. В ходе конфликта Беццекки дважды ударил маршала по лицу. После инцидента гонщика вызвали в судейскую коллегию MotoGP, чтобы он изложил свою версию событий, после чего он был дисквалифицирован на воскресную гонку Гран-при Чехии.
Беццекки 27 лет. Он возглавляет личный зачет текущего сезона Moto GP, набрав 180 очков.
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