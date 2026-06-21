Лидера общего зачета Moto GP отстранили от участия в Гран-при Чехии

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Лидер общего зачета чемпионата мира по мотогонкам Moto GP итальянец Марко Беццекки из команды Aprilia Racing отстранен от участия в Гран-при Чехии за удар маршала гонки, сообщается на сайте турнира.