Гимнастка Ильтерякова завоевала три золота и бронзу на Кубке вызова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- София Ильтерякова завоевала три золотые и одну бронзовую медали в заключительный день Кубка вызова по художественной гимнастике в Пекине.
- Россиянки Анна Николаева, Алиса Еремеева, Агата Барекзай, Арина Лавренова и София Солонская заняли второе место в групповых упражнениях с пятью мячами и третье в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россиянка София Ильтерякова завоевала три золотые и одну бронзовую медаль в заключительный день Кубка вызова по художественной гимнастике, который проходил в Пекине.
Ильтерякова одержала победы в упражнениях с мячом (27,8 балла), с булавами (28,6) и с лентой (27,35), а также стала третьей в соревнованиях с обручем (27,7). Ранее Ильтерякова заняла второе место в индивидуальном многоборье.
Арина Ковшова в воскресенье выиграла соревнования с обручем и завоевала бронзу в упражнениях с мячом (27,1).
Россиянки Анна Николаева, Алиса Еремеева, Агата Барекзай, Арина Лавренова и София Солонская заняли второе место в групповых упражнениях с пятью мячами (23,7) и третье в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав (24,65).
Кубок вызова проходил с 19 по 21 июня. Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз (European Gymnastics).
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