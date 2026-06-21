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Гимнастка Ильтерякова завоевала три золота и бронзу на Кубке вызова - РИА Новости Спорт, 21.06.2026
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14:45 21.06.2026
Гимнастка Ильтерякова завоевала три золота и бронзу на Кубке вызова

Гимнастка София Ильтерякова завоевала 3 золота и бронзу на Кубке вызова в Пекине

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСофия Ильтерякова
София Ильтерякова - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • София Ильтерякова завоевала три золотые и одну бронзовую медали в заключительный день Кубка вызова по художественной гимнастике в Пекине.
  • Россиянки Анна Николаева, Алиса Еремеева, Агата Барекзай, Арина Лавренова и София Солонская заняли второе место в групповых упражнениях с пятью мячами и третье в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россиянка София Ильтерякова завоевала три золотые и одну бронзовую медаль в заключительный день Кубка вызова по художественной гимнастике, который проходил в Пекине.
Ильтерякова одержала победы в упражнениях с мячом (27,8 балла), с булавами (28,6) и с лентой (27,35), а также стала третьей в соревнованиях с обручем (27,7). Ранее Ильтерякова заняла второе место в индивидуальном многоборье.
Арина Ковшова в воскресенье выиграла соревнования с обручем и завоевала бронзу в упражнениях с мячом (27,1).
Россиянки Анна Николаева, Алиса Еремеева, Агата Барекзай, Арина Лавренова и София Солонская заняли второе место в групповых упражнениях с пятью мячами (23,7) и третье в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав (24,65).
Кубок вызова проходил с 19 по 21 июня. Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз (European Gymnastics).
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СпортПекинСофия Ильтерякова
 
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