Гимнастка Ильтерякова завоевала три золота и бронзу на Кубке вызова

Краткий пересказ от РИА ИИ София Ильтерякова завоевала три золотые и одну бронзовую медали в заключительный день Кубка вызова по художественной гимнастике в Пекине.

Россиянки Анна Николаева, Алиса Еремеева, Агата Барекзай, Арина Лавренова и София Солонская заняли второе место в групповых упражнениях с пятью мячами и третье в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав.

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россиянка София Ильтерякова завоевала три золотые и одну бронзовую медаль в заключительный день Кубка вызова по художественной гимнастике, который проходил в Пекине.

Ильтерякова одержала победы в упражнениях с мячом (27,8 балла), с булавами (28,6) и с лентой (27,35), а также стала третьей в соревнованиях с обручем (27,7). Ранее Ильтерякова заняла второе место в индивидуальном многоборье.

Арина Ковшова в воскресенье выиграла соревнования с обручем и завоевала бронзу в упражнениях с мячом (27,1).

Россиянки Анна Николаева, Алиса Еремеева, Агата Барекзай, Арина Лавренова и София Солонская заняли второе место в групповых упражнениях с пятью мячами (23,7) и третье в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав (24,65).