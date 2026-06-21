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Герасимов одержал победу в беге на 110 метров с барьерами на КР - РИА Новости Спорт, 21.06.2026
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14:56 21.06.2026
Герасимов одержал победу в беге на 110 метров с барьерами на КР

Герасимов одержал победу в беге на 110 м с барьерами на КР по легкой атлетике

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗабег
Забег - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Матвей Герасимов завоевал золото в беге на 110 метров с барьерами на Кубке России, который прошел в Чебоксарах, с результатом 13,33 секунды.
  • Вторым стал Семен Манаков (13,62), третьим - Анатолий Киселев (13,85).
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Матвей Герасимов завоевал золото в беге на 110 метров с барьерами на Кубке России по легкой атлетике, который прошел в Чебоксарах.
Результат Герасимова составил 13,33 секунды. Вторым стал Семен Манаков (13,62), третьим - Анатолий Киселев (13,85).
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Завалий победил в беге на 100 метров на Кубке России по легкой атлетике
18 июня, 21:04
Результаты других соревнований:
бег на 100 м с барьерами, женщины: 1. Дарья Осипова (12,72), 2. Виктория Погребняк (12,78), 3. Алина Бозюкова (13,10);
метание копья, женщины: 1. Валерия Бездольная (59,24), 2. Элла Кузнецова (57,15), 3. Варвара Судоплатова (56,00);
тройной прыжок, женщины: 1. Екатерина Конева (14,38), 2. Анастасия Кобылянских (13,93), 3. Дарья Нидбайкина (13,91).
Кубок России проходил с 18 по 21 июня.
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20 июня, 21:03
 
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