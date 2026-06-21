Краткий пересказ от РИА ИИ Главный тренер сборной Ирана по футболу Амир Галеной пожаловался на отношение со стороны ФИФА и организаторов чемпионата мира 2026 года.

По словам Галеноя, ФИФА не сдержала обещания организовать для иранцев рейс на пятницу, из-за чего сборная Ирана прибыла в Лос-Анджелес в день матча с Бельгией, а не за два дня до него.

Галеной выразил надежду, что в будущем на чемпионатах мира не станет нормой подобное отношение к командам.

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Ирана по футболу Амир Галеной пожаловался на отношение со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и организаторов чемпионата мира 2026 года по футболу, а также на срыв рейса на матч группового этапа турнира против команды Бельгии.

Сборная Ирана в субботу прибыла в Лос-Анджелес на воскресный матч с бельгийцами. Сборной Бельгии было разрешено приехать в Лос-Анджелес за два дня. По словам Галеноя, ФИФА обещала организовать для иранцев рейс на пятницу, но не сдержала слово.

"Они позвонили мне и спросили: "Вы готовы, если мы найдем вам рейс на 18:00?" Я с радостью согласился, но мы сидели и ждали, и ждали. Мы прождали до 19:00, ничего не произошло. "Извините, нам не удалось это сделать". Это повлияет на нас психологически, особенно на меня как на главного тренера. Я знаю, что ФИФА старается изо всех сил, я благодарен им за это, но это не значит, что у них все получилось", - цитирует Галеноя The Telegraph.

Правила ФИФА позволяют командам приезжать на матч за два дня только в исключительных обстоятельствах. Иранцам могут разрешить заранее прилететь в Сиэтл на матч третьего тура против сборной Египта.

"Возможно, нам смогут разрешить вылететь в Сиэтл раньше. Хотелось, чтобы это сделали и для первых двух матчей и чтобы нам позволили прилететь за две недели до первой игры, чтобы набрать оптимальные кондиции. Нас лишили этой возможности. Если они могут сделать это сейчас, почему они не смогли сделать это для этой игры или для первого тура? У нас меньше 18 часов до матча. Я считаю, что это несправедливость. Я надеюсь, что мир по всем мире установится и такое поведение не станет устоявшейся нормой на чемпионатах мира", - добавил Галеной.