Футболист сборной Парагвая "украл" часы арбитра во время матча ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник сборной Парагвая Матиас Галарса подобрал упавшие часы арбитра и надел их на руку во время матча чемпионата мира против команды Турции.
- Сборная Парагвая обыграла команду Турции со счетом 1:0, а Галарса забил единственный мяч на 2-й минуте игры.
- Пользователи Сети выразили возмущение, посчитав, что Галарса украл часы арбитра, однако во втором тайме арбитр вновь был замечен в этих часах.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Полузащитник сборной Парагвая по футболу Матиас Галарса подобрал упавшие часы арбитра и надел их на руку во время матча чемпионата мира против команды Турции.
20 июня 2026 • начало в 06:00
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Однако в интернете завирусился другой момент с участием Галарсы, случившийся в добавленное к первому тайму время. На поле вспыхнула потасовка между футболистами обеих команд. В ходе которой главный арбитр Иван Бартон потерял смарт-часы. Галарса поднял их с поля, надел на собственное запястье и отошел в сторону. Момент попал в трансляцию.
Пользователи Сети выразили возмущение инцидентом, посчитав, что Галарса украл часы арбитра. Однако во втором тайме Бартон вновь был замечен на поле в этих часах. Неизвестно, каким образом арбитр их вернул.
Галарсе 24 года, он выступает за клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Атланта Юнайтед". В его активе 16 матчей и четыре гола за национальную команду Парагвая.