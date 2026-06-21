Футболист сборной Парагвая "украл" часы арбитра во время матча ЧМ

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Полузащитник сборной Парагвая по футболу Матиас Галарса подобрал упавшие часы арбитра и надел их на руку во время матча чемпионата мира против команды Турции.

Однако в интернете завирусился другой момент с участием Галарсы, случившийся в добавленное к первому тайму время. На поле вспыхнула потасовка между футболистами обеих команд. В ходе которой главный арбитр Иван Бартон потерял смарт-часы. Галарса поднял их с поля, надел на собственное запястье и отошел в сторону. Момент попал в трансляцию.