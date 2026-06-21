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Футболист сборной Парагвая "украл" часы арбитра во время матча ЧМ - РИА Новости Спорт, 21.06.2026
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Футбол
 
09:11 21.06.2026 (обновлено: 11:22 21.06.2026)
Футболист сборной Парагвая "украл" часы арбитра во время матча ЧМ

Футболист сборной Парагвая Галарса "украл" часы арбитра во время матча ЧМ

© AP Photo / Eugene HoshikoМатиас Галарса
Матиас Галарса - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Матиас Галарса
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник сборной Парагвая Матиас Галарса подобрал упавшие часы арбитра и надел их на руку во время матча чемпионата мира против команды Турции.
  • Сборная Парагвая обыграла команду Турции со счетом 1:0, а Галарса забил единственный мяч на 2-й минуте игры.
  • Пользователи Сети выразили возмущение, посчитав, что Галарса украл часы арбитра, однако во втором тайме арбитр вновь был замечен в этих часах.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Полузащитник сборной Парагвая по футболу Матиас Галарса подобрал упавшие часы арбитра и надел их на руку во время матча чемпионата мира против команды Турции.
Сборная Парагвая обыграла команду Турции (1:0) в ночь на субботу по московскому времени в матче второго тура группового этапа. Галарса забил единственный мяч на 2-й минуте игры, а в добавленное ко второму тайму время получил тяжелую травму и покинул поле на носилках.
ЧМ по футболу 2026
20 июня 2026 • начало в 06:00
Завершен
Турция
0 : 1
Парагвай
02‎’‎ • Матиас Галарса
(Хулио Энсисо)
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Однако в интернете завирусился другой момент с участием Галарсы, случившийся в добавленное к первому тайму время. На поле вспыхнула потасовка между футболистами обеих команд. В ходе которой главный арбитр Иван Бартон потерял смарт-часы. Галарса поднял их с поля, надел на собственное запястье и отошел в сторону. Момент попал в трансляцию.
Пользователи Сети выразили возмущение инцидентом, посчитав, что Галарса украл часы арбитра. Однако во втором тайме Бартон вновь был замечен на поле в этих часах. Неизвестно, каким образом арбитр их вернул.
Галарсе 24 года, он выступает за клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Атланта Юнайтед". В его активе 16 матчей и четыре гола за национальную команду Парагвая.
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