Иранские болельщики приветствовали включение Мохеби в стартовый состав

ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 21 июн - РИА Новости. Овациями встретили иранские болельщики на стадионе в Лос-Анджелесе объявление о включении в стартовый состав на матче с Бельгией полузащитника сборной Ирана и российского клуба "Ростов" Мохаммада Мохеби, передает корреспондент РИА Новости.