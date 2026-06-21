Иранские болельщики приветствовали включение Мохеби в стартовый состав

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Болельщики сборной Ирана на стадионе в Лос-Анджелесе встретили аплодисментами новость о включении полузащитника Мохаммада Мохеби в стартовый состав на матч с Бельгией.
- Мохаммад Мохеби был включен в тройку самых творческих игроков команды и получил поддержку болельщиков.
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 21 июн - РИА Новости. Овациями встретили иранские болельщики на стадионе в Лос-Анджелесе объявление о включении в стартовый состав на матче с Бельгией полузащитника сборной Ирана и российского клуба "Ростов" Мохаммада Мохеби, передает корреспондент РИА Новости.
Мохеби во вторник в матче с Новой Зеландией сравнял счет (2:2) и таким образом не дал противникам иранской сборной победить.
В матче с Бельгией Мохеби выйдет на поле под восьмым номером, объявили на стадионе. Фанаты сборной встретили это объявление бурными аплодисментами и одобрительными выкриками.
Кроме того, Мохеби включили в тройку самых творческих игроков команды. Сообщение об этом на стадионе также шумно поддержали.