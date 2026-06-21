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Иранские болельщики приветствовали включение Мохеби в стартовый состав - РИА Новости Спорт, 21.06.2026
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Футбол
 
22:49 21.06.2026
Иранские болельщики приветствовали включение Мохеби в стартовый состав

Болельщики Ирана встретили овациями слова о Мохаммаде Мохеби в стартовом составе

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМохаммад Мохеби
Мохаммад Мохеби - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Мохаммад Мохеби. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Болельщики сборной Ирана на стадионе в Лос-Анджелесе встретили аплодисментами новость о включении полузащитника Мохаммада Мохеби в стартовый состав на матч с Бельгией.
  • Мохаммад Мохеби был включен в тройку самых творческих игроков команды и получил поддержку болельщиков.
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 21 июн - РИА Новости. Овациями встретили иранские болельщики на стадионе в Лос-Анджелесе объявление о включении в стартовый состав на матче с Бельгией полузащитника сборной Ирана и российского клуба "Ростов" Мохаммада Мохеби, передает корреспондент РИА Новости.
Мохеби во вторник в матче с Новой Зеландией сравнял счет (2:2) и таким образом не дал противникам иранской сборной победить.
В матче с Бельгией Мохеби выйдет на поле под восьмым номером, объявили на стадионе. Фанаты сборной встретили это объявление бурными аплодисментами и одобрительными выкриками.
Кроме того, Мохеби включили в тройку самых творческих игроков команды. Сообщение об этом на стадионе также шумно поддержали.
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Зрителей игры Ирана на ЧМ в Лос-Анджелесе встречают флагом России
16 июня, 04:02
 
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