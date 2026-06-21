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Аргентинский теннисист Черундоло выиграл турнир ATP 500 в Лондоне - РИА Новости Спорт, 21.06.2026
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Теннис
 
18:49 21.06.2026
Аргентинский теннисист Черундоло выиграл турнир ATP 500 в Лондоне

Черундоло обыграл Пола и завоевал титул турнира категории ATP 500 в Лондоне

© соцсети Франсиско ЧерундолоФрансиско Черундоло
Франсиско Черундоло - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© соцсети Франсиско Черундоло
Франсиско Черундоло. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Франсиско Черундоло обыграл Томми Пола и завоевал титул турнира категории ATP 500 в Лондоне.
  • Встреча завершилась победой Черундоло со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:3.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Аргентинец Франсиско Черундоло обыграл американца Томми Пола и завоевал титул турнира категории ATP 500 в Лондоне, призовой фонд которого составил более 2,5 млн евро.
Встреча завершилась победой Черундоло (27-я ракетка мира) над Полом (28) со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:3. Теннисисты провели на корте 3 часа 2 минуты.
Черундоло 27 лет. Он выиграл свой пятый титул на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
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ТеннисСпортФрансиско ЧерундолоТомми ПолАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 
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