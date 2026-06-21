Аргентинский теннисист Черундоло выиграл турнир ATP 500 в Лондоне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Франсиско Черундоло обыграл Томми Пола и завоевал титул турнира категории ATP 500 в Лондоне.
- Встреча завершилась победой Черундоло со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:3.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Аргентинец Франсиско Черундоло обыграл американца Томми Пола и завоевал титул турнира категории ATP 500 в Лондоне, призовой фонд которого составил более 2,5 млн евро.
Черундоло 27 лет. Он выиграл свой пятый титул на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
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