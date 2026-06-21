Рейтинг@Mail.ru
Болельщики с флагами Палестины пришли поддержать Иран на матче с Бельгией - РИА Новости Спорт, 21.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:13 21.06.2026
Болельщики с флагами Палестины пришли поддержать Иран на матче с Бельгией

Болельщики палестинскими флагами пришли поддержать Иран на матче с Бельгией

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Футбольный мяч. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На матче чемпионата мира по футболу между сборными Ирана и Бельгии в Лос-Анджелесе болельщики размахивают флагами Палестины.
  • На матче значительно больше дореволюционных символов Ирана, использующихся оппозицией, чем официальных флагов исламской республики.
  • Федерация футбола Ирана планировала пожаловаться в ФИФА из-за ограничений, с которыми сборная столкнулась при подготовке к матчам чемпионата.
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 21 июн - РИА Новости. Флаги Палестины встречаются у болельщиков на матче чемпионата мира по футболу между сборными Ирана и Бельгии в Лос-Анджелесе, передает корреспондент РИА Новости.
Запрещенных ФИФА дореволюционных символов Ирана, использующихся оппозицией, на матче значительно больше, чем официальных флагов исламской республики. Болельщики с современными флагами сталкиваются с провокациями. Несмотря на это, находятся те, кто с гордостью носит государственный символ на плечах и разворачивает его на трибунах.
Болельщики сборной Ирана - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
Болельщики с иранскими флагами столкнулись с провокациями в Лос-Анджелесе
Вчера, 21:35
Болельщица с флагом Палестины, встретившись с фанаткой с иранским флагом, сделала фотографию на фоне стадиона.
Флаги Ирана в большом количестве заметны на трибуне за воротами команды.
Федерация футбола Ирана планировала жаловаться в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за ограничений, с которыми сборная столкнулась при подготовке к матчам чемпионата.
Мохаммад Мохеби - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
Иранские болельщики приветствовали включение Мохеби в стартовый состав
Вчера, 22:49
 
ФутболВ миреМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Тунис
    Япония
    0
    4
  • Футбол
    Завершен
    Нидерланды
    Швеция
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Германия
    Кот-д’Ивуар
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Эквадор
    Кюрасао
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Испания
    Саудовская Аравия
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бельгия
    Иран
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Уругвай
    Кабо-Верде
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Новая Зеландия
    Египет
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Бельгия
    Иран
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала