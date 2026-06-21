Краткий пересказ от РИА ИИ
- На матче чемпионата мира по футболу между сборными Ирана и Бельгии в Лос-Анджелесе болельщики размахивают флагами Палестины.
- На матче значительно больше дореволюционных символов Ирана, использующихся оппозицией, чем официальных флагов исламской республики.
- Федерация футбола Ирана планировала пожаловаться в ФИФА из-за ограничений, с которыми сборная столкнулась при подготовке к матчам чемпионата.
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 21 июн - РИА Новости. Флаги Палестины встречаются у болельщиков на матче чемпионата мира по футболу между сборными Ирана и Бельгии в Лос-Анджелесе, передает корреспондент РИА Новости.
Запрещенных ФИФА дореволюционных символов Ирана, использующихся оппозицией, на матче значительно больше, чем официальных флагов исламской республики. Болельщики с современными флагами сталкиваются с провокациями. Несмотря на это, находятся те, кто с гордостью носит государственный символ на плечах и разворачивает его на трибунах.
Болельщица с флагом Палестины, встретившись с фанаткой с иранским флагом, сделала фотографию на фоне стадиона.
Флаги Ирана в большом количестве заметны на трибуне за воротами команды.
Федерация футбола Ирана планировала жаловаться в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за ограничений, с которыми сборная столкнулась при подготовке к матчам чемпионата.