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Бифов и Тасоев завоевали серебро и бронзу на турнире Большого шлема - РИА Новости Спорт, 21.06.2026
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14:41 21.06.2026
Бифов и Тасоев завоевали серебро и бронзу на турнире Большого шлема

Российские дзюдоисты взяли серебро и бронзу турнира Большого шлема в Улан-Баторе

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк Инал Тасоев
 Инал Тасоев - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Инал Тасоев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Идар Бифов завоевал серебряную медаль в весовой категории до 100 кг, уступив в финале итальянцу Дженнаро Пирелли.
  • Инал Тасоев получил бронзовую медаль в категории свыше 100 кг, одолев в схватке за бронзу чеха Лукаша Крпалека.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российские дзюдоисты Идар Бифов и Инал Тасоев завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно на турнире Большого шлема, который завершился в Улан-Баторе (Монголия).
Бифов в финале в весовой категории до 100 кг уступил итальянцу Дженнаро Пирелли.
Тасоев в схватке за бронзу в категории свыше 100 кг одолел чеха Лукаша Крпалека.
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