Бифов и Тасоев завоевали серебро и бронзу на турнире Большого шлема

Краткий пересказ от РИА ИИ Идар Бифов завоевал серебряную медаль в весовой категории до 100 кг, уступив в финале итальянцу Дженнаро Пирелли.

Инал Тасоев получил бронзовую медаль в категории свыше 100 кг, одолев в схватке за бронзу чеха Лукаша Крпалека.

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российские дзюдоисты Идар Бифов и Инал Тасоев завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно на турнире Большого шлема, который завершился в Улан-Баторе (Монголия).

Бифов в финале в весовой категории до 100 кг уступил итальянцу Дженнаро Пирелли.

Тасоев в схватке за бронзу в категории свыше 100 кг одолел чеха Лукаша Крпалека