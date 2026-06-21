Бифов и Тасоев завоевали серебро и бронзу на турнире Большого шлема

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Идар Бифов завоевал серебряную медаль в весовой категории до 100 кг, уступив в финале итальянцу Дженнаро Пирелли.
- Инал Тасоев получил бронзовую медаль в категории свыше 100 кг, одолев в схватке за бронзу чеха Лукаша Крпалека.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российские дзюдоисты Идар Бифов и Инал Тасоев завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно на турнире Большого шлема, который завершился в Улан-Баторе (Монголия).
Бифов в финале в весовой категории до 100 кг уступил итальянцу Дженнаро Пирелли.
Тасоев в схватке за бронзу в категории свыше 100 кг одолел чеха Лукаша Крпалека.
Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) 27 ноября 2025 года проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой.