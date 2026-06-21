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В Саратове в ДТП с фурой погибли женщина и ребенок - РИА Новости, 21.06.2026
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16:32 21.06.2026 (обновлено: 17:13 21.06.2026)
В Саратове в ДТП с фурой погибли женщина и ребенок

В Саратове в результате столкновения фуры и Hyundai погибли женщина и ребенок

© Фото : Юрий Юрин/MAXПоследствия столкновения легкового автомобиля и фуры в Саратове
Последствия столкновения легкового автомобиля и фуры в Саратове - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© Фото : Юрий Юрин/MAX
Последствия столкновения легкового автомобиля и фуры в Саратове
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Гагаринском районе Саратова произошло столкновение автомобиля Hyundai с фурой.
  • В результате ДТП погибли женщина и ребенок.
САРАТОВ, 21 июн - РИА Новости. Женщина и ребенок погибли в столкновении автомобиля Hyundai с фурой в Гагаринском районе Саратова, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин.
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"В 15.44 (14.44 мск - ред.) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Гагаринском районе вблизи села Боковка произошло столкновение фуры и Hyundai. В результате ДТП из легкового автомобиля погибли женщина и ребенок", - написал Юрин в своем канале на платформе "Макс".
Спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента деблокируют тела погибших. Все обстоятельства автокатастрофы выясняются.
Позже в городской Госавтоинспекции уточнили, что авария случилась в 14.37 мск на 266-м километре федеральной трассы Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград. Столкнулись легковой автомобиль Hyundai Solaris под управлением женщины 1983 года рождения и "Камаз" под управлением мужчины 2002 года рождения. В результате ДТП погибли водитель и восьмилетняя пассажирка легковушки.
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ПроисшествияГагаринский районСаратовСаратовская областьHyundai Creta
 
 
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