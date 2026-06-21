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В Донецке прошел концерт-реквием, посвященный Дню памяти и скорби - РИА Новости, 21.06.2026
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19:18 21.06.2026
В Донецке прошел концерт-реквием, посвященный Дню памяти и скорби

РИА Новости: концерт к Дню памяти и скорби прошел в подземном переходе в Донецке

© Сергей Добровольский/ВКонтактеКонцерт, посвященный Дню памяти и скорби, в Донецке
Концерт, посвященный Дню памяти и скорби, в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© Сергей Добровольский/ВКонтакте
Концерт, посвященный Дню памяти и скорби, в Донецке
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Донецке в ДНР прошел концерт-реквием, посвященный Дню памяти и скорби.
  • Мероприятие началось с военного стихотворения и минуты молчания в память о погибших советских солдатах.
  • В концерте приняли участие вокалисты Донецкой филармонии, которые исполнили известные песни военных лет.
ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Концерт, посвященный Дню памяти и скорби, прошел в подземном переходе, стилизованном под фронтовой блиндаж, в Донецке в ДНР, передает корреспондент РИА Новости.
В центре Донецка прошел подземный концерт-реквием, посвященный Дню памяти и скорби. Мероприятие началось с военного стихотворения, посвященному началу войны, и минуты молчания памяти погибших советских солдат. Для концерта активисты МГЕР ДНР также подготовили фотовыставку архивных фотографий периода Великой Отечественный войны.
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В концерте приняли участие вокалисты Донецкой филармонии, которые исполнили самые известные песни военных лет, а сам подземный переход был оформлен в стиле фронтового блиндажа.
«
"Сегодня мы в центре Донецка организовали концерт-реквием, чтобы почтить память тех, кто сложил голову в те годы, и почтить подвиг наших бойцов, которые тогда отстаивали нашу землю", - сказал журналистам руководитель "Молодой Республики" и "Молодой Гвардии Единой России" ДНР Сергей Добровольский.
Он добавил, что решение провести мероприятие в подземном переходе было принято в целях безопасности.
В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны - началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.
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