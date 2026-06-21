В Донецке прошел концерт-реквием, посвященный Дню памяти и скорби

Краткий пересказ от РИА ИИ В Донецке в ДНР прошел концерт-реквием, посвященный Дню памяти и скорби.

Мероприятие началось с военного стихотворения и минуты молчания в память о погибших советских солдатах.

В концерте приняли участие вокалисты Донецкой филармонии, которые исполнили известные песни военных лет.

ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Концерт, посвященный Дню памяти и скорби, прошел в подземном переходе, стилизованном под фронтовой блиндаж, в Донецке в ДНР, передает корреспондент РИА Новости.

В центре Донецка прошел подземный концерт-реквием, посвященный Дню памяти и скорби. Мероприятие началось с военного стихотворения, посвященному началу войны, и минуты молчания памяти погибших советских солдат. Для концерта активисты МГЕР ДНР также подготовили фотовыставку архивных фотографий периода Великой Отечественный войны.

В концерте приняли участие вокалисты Донецкой филармонии, которые исполнили самые известные песни военных лет, а сам подземный переход был оформлен в стиле фронтового блиндажа.

« "Сегодня мы в центре Донецка организовали концерт-реквием, чтобы почтить память тех, кто сложил голову в те годы, и почтить подвиг наших бойцов, которые тогда отстаивали нашу землю", - сказал журналистам руководитель "Молодой Республики" и "Молодой Гвардии Единой России" ДНР Сергей Добровольский.

Он добавил, что решение провести мероприятие в подземном переходе было принято в целях безопасности.