В Донецке прошел концерт-реквием, посвященный Дню памяти и скорби

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Донецке в ДНР прошел концерт-реквием, посвященный Дню памяти и скорби.
- Мероприятие началось с военного стихотворения и минуты молчания в память о погибших советских солдатах.
- В концерте приняли участие вокалисты Донецкой филармонии, которые исполнили известные песни военных лет.
ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Концерт, посвященный Дню памяти и скорби, прошел в подземном переходе, стилизованном под фронтовой блиндаж, в Донецке в ДНР, передает корреспондент РИА Новости.
В центре Донецка прошел подземный концерт-реквием, посвященный Дню памяти и скорби. Мероприятие началось с военного стихотворения, посвященному началу войны, и минуты молчания памяти погибших советских солдат. Для концерта активисты МГЕР ДНР также подготовили фотовыставку архивных фотографий периода Великой Отечественный войны.
В концерте приняли участие вокалисты Донецкой филармонии, которые исполнили самые известные песни военных лет, а сам подземный переход был оформлен в стиле фронтового блиндажа.
«
"Сегодня мы в центре Донецка организовали концерт-реквием, чтобы почтить память тех, кто сложил голову в те годы, и почтить подвиг наших бойцов, которые тогда отстаивали нашу землю", - сказал журналистам руководитель "Молодой Республики" и "Молодой Гвардии Единой России" ДНР Сергей Добровольский.
Он добавил, что решение провести мероприятие в подземном переходе было принято в целях безопасности.
В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны - началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.
Священник рассказал, что сделать в День памяти и скорби
20 июня, 03:44