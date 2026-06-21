Спортивные чиновники посетили в медцентре пострадавших под Брянском детей

Краткий пересказ от РИА ИИ Делегация министерства спорта Белоруссии и «Белорусской федерации футбола» посетила детей, пострадавших при атаке украинского беспилотника на белорусский автобус в Брянской области.

Делегация вручила детям подарки, включая футбольные мячи, спортивный инвентарь, форму национальной сборной Белоруссии по футболу с автографом главного тренера Виктора Ганчаренко.

Председатель Белорусской федерации футбола Евгений Булойчик пообщался с детьми о футболе и выразил надежду, что они в будущем будут представлять Белоруссию на международных турнирах.

МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Делегация министерства спорта Белоруссии и ассоциации "Белорусская федерация футбола" посетила в Республиканском научно-практическом центре детской хирургии в Минске детей, пострадавших при атаке украинского беспилотника на белорусский автобус в Брянской области, передает корреспондент РИА Новости.

В том числе делегация посетила в реанимации мальчика, который серьезнее других пострадал во время атаки и накануне после перенесенной операции пришел в сознание и дышит самостоятельно. В РНПЦ также проходят лечение еще два мальчика и две девочки, которые получили осколочные ранения во время атаки беспилотника.

Делегация вручила детям подарки, в том числе футбольные мячи и другой спортивный инвентарь, форму национальной сборной Белоруссии по футболу и сладости. На футбольной форме и мячах автограф оставил главный тренер белорусской национальной сборной по футболу Виктор Ганчаренко , который входил в состав делегации.

Спортивные чиновники пообщались с детьми и их родителями, пожелали скорейшего выздоровления. Председатель Белорусской федерации футбола Евгений Булойчик поговорил с ними о футболе, любимых командах и выразил надежду, что ребята, которым сейчас около 11-12 лет, в будущем будут представлять Белоруссию на международных турнирах по футболу.

В Гомельском облисполкоме сообщили РИА Новости, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из Речицы Гомельской области Белоруссии.