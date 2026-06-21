Спортивные чиновники посетили в медцентре пострадавших под Брянском детей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Делегация министерства спорта Белоруссии и «Белорусской федерации футбола» посетила детей, пострадавших при атаке украинского беспилотника на белорусский автобус в Брянской области.
- Делегация вручила детям подарки, включая футбольные мячи, спортивный инвентарь, форму национальной сборной Белоруссии по футболу с автографом главного тренера Виктора Ганчаренко.
- Председатель Белорусской федерации футбола Евгений Булойчик пообщался с детьми о футболе и выразил надежду, что они в будущем будут представлять Белоруссию на международных турнирах.
МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Делегация министерства спорта Белоруссии и ассоциации "Белорусская федерация футбола" посетила в Республиканском научно-практическом центре детской хирургии в Минске детей, пострадавших при атаке украинского беспилотника на белорусский автобус в Брянской области, передает корреспондент РИА Новости.
В том числе делегация посетила в реанимации мальчика, который серьезнее других пострадал во время атаки и накануне после перенесенной операции пришел в сознание и дышит самостоятельно. В РНПЦ также проходят лечение еще два мальчика и две девочки, которые получили осколочные ранения во время атаки беспилотника.
Делегация вручила детям подарки, в том числе футбольные мячи и другой спортивный инвентарь, форму национальной сборной Белоруссии по футболу и сладости. На футбольной форме и мячах автограф оставил главный тренер белорусской национальной сборной по футболу Виктор Ганчаренко, который входил в состав делегации.
Спортивные чиновники пообщались с детьми и их родителями, пожелали скорейшего выздоровления. Председатель Белорусской федерации футбола Евгений Булойчик поговорил с ними о футболе, любимых командах и выразил надежду, что ребята, которым сейчас около 11-12 лет, в будущем будут представлять Белоруссию на международных турнирах по футболу.
Как ранее сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа 17 июня атаковали автобус с гомельской детской футбольной командой, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным минздрава Белоруссии, были ранены восемь человек, в том числе шестеро детей. Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим.
В Гомельском облисполкоме сообщили РИА Новости, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из Речицы Гомельской области Белоруссии.
В четверг из Брянской области в Белоруссию были эвакуированы шесть пострадавших при атаке БПЛА в Брянской области, детей приняли в РНПЦ детской хирургии, взрослого пациента госпитализировали в главный военный медицинский клинический центр № 432 вооруженных сил Белоруссии. Остальные пассажиры вернулись в Речицу специально направленным за ними автобусом.