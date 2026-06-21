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В Дербенте утонул подросток - РИА Новости, 21.06.2026
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15:29 21.06.2026
В Дербенте утонул подросток

В Каспийском море в Дербенте утонул подросток

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Каспийском море в Дербенте утонул подросток.
  • Тело 14-летнего подростка было обнаружено и извлечено из воды спасателями и очевидцами.
МАХАЧКАЛА, 21 июн - РИА Новости. Подросток утонул в Каспийском море в дагестанском Дербенте, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.
В воскресенье в 11.25 мск в оперативную дежурную смену управления поступил сигнал о том, что в море в Дербенте тонет человек.
"На место происшествия незамедлительно выехали трое спасателей местного гарнизона. Спустя около 20 минут тело молодого человека было обнаружено и извлечено из воды совместно с очевидцами. К сожалению, спасти его не удалось. По уточненным данным, погибший - 14-летний подросток", - говорится в сообщении.
Как добавили в ведомстве, обстоятельства случившегося выясняются.
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ПроисшествияДербентКаспийское мореРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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