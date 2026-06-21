Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Каспийском море в Дербенте утонул подросток.
- Тело 14-летнего подростка было обнаружено и извлечено из воды спасателями и очевидцами.
МАХАЧКАЛА, 21 июн - РИА Новости. Подросток утонул в Каспийском море в дагестанском Дербенте, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.
В воскресенье в 11.25 мск в оперативную дежурную смену управления поступил сигнал о том, что в море в Дербенте тонет человек.
"На место происшествия незамедлительно выехали трое спасателей местного гарнизона. Спустя около 20 минут тело молодого человека было обнаружено и извлечено из воды совместно с очевидцами. К сожалению, спасти его не удалось. По уточненным данным, погибший - 14-летний подросток", - говорится в сообщении.
Как добавили в ведомстве, обстоятельства случившегося выясняются.