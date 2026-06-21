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Мэр Лос-Анджелеса объявила ЧС из-за пожара на складе во время ЧМ - РИА Новости Спорт, 21.06.2026
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03:16 21.06.2026
Мэр Лос-Анджелеса объявила ЧС из-за пожара на складе во время ЧМ

Мэр Лос-Анджелеса Басс объявила ЧС из-за пожара на складе во время ЧМ

© AP Photo / Gregory BullПожарные в Калифорнии
Пожарные в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© AP Photo / Gregory Bull
Пожарные в Калифорнии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс объявила режим ЧС в городе из-за пожара на складе.
  • Пожар привел к сильному задымлению и экологическим угрозам, включая риск утечки аммиака и гниение 38,5 тыс. тонн продуктов.
ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс объявила режим ЧС в городе, где проходят матчи чемпионата мира, после пожара на складе, который привел к сильному задымлению и экологическим угрозам.
Крупный пожар на складе замороженных продуктов в Бойл-Хайтс произошел ранее на этой неделе.
"Хотя пожарная служба Лос-Анджелеса продолжает добиваться прогресса, это крупный инцидент, затрагивающий несколько ведомств. Я объявляю чрезвычайную ситуацию, чтобы у города были все необходимые ресурсы для продолжения операции и защиты жителей", – говорится в заявлении мэра города.
Басс перечислила факторы, осложняющие ликвидацию последствий пожара: риск утечки аммиака, взрывоопасное оборудование и 38,5 тыс. тонн гниющих продуктов. Кроме того, огромный шлейф дыма накрыл Бойл-Хайтс и соседние районы, вызвав резкое ухудшение качества воздуха.
Складом управляет компания Lineage, один из мировых лидеров в сфере холодильного хранения и логистики продуктов питания. Основной грузопоток склада приходится на импорт и экспорт мяса, морепродуктов, свежих фруктов и овощей, молочной продукции. Загоревшееся помещение в районе Бойл-Хейтс имеет общую площадь около 45,6 тысячи квадратных метров.
Лос-Анджелес вошел в список городов США, принимающих чемпионат мира. Всего здесь запланировано 8 матчей.
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