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Адвокат не сдержал слез после первой в истории ничьи сборной Кюрасао на ЧМ - РИА Новости Спорт, 21.06.2026
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Футбол
 
05:58 21.06.2026 (обновлено: 08:31 21.06.2026)
Адвокат не сдержал слез после первой в истории ничьи сборной Кюрасао на ЧМ

Дик Адвокат не сдержал слез после первого очка сборной Кюрасао на ЧМ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДик Адвокат
Дик Адвокат - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат не смог сдержать слез после того, как сборная Кюрасао по футболу сыграла вничью в матче Чемпионата мира по футболу против Эквадора.
ВАШИНГТОН, 21 июн – РИА Новости. Прославленный голландский тренер Дик Адвокат, тренирующий сборную Кюрасао по футболу, не смог в субботу сдержать слез после того, как его команда впервые в истории отстояла ничью в матче чемпионата мира, обратил внимание корреспондент РИА Новости.
Игра между сборными Эквадора и Кюрасао проходила в американском городе Канзас-Сити и завершилась со счетом 0:0. Героем встречи стал вратарь островитян Элой Ром, отразивший 15 ударов в створ ворот.
ЧМ по футболу 2026
21 июня 2026 • начало в 03:00
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Эквадор
0 : 0
Кюрасао
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После матча камера на несколько секунд показала 78-летнего тренера, который прослезился. Он также аплодировал своим футболистам, а затем обнимался с членами тренерского штаба.
Дик Адвокат тренировал санкт-петербургский "Зенит" с 2006 по 2009 годы, а с 2010 по 2012 годы возглавлял сборную России.
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