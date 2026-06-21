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Сборная Кюрасао сенсационно сыграла вничью с Эквадором на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 21.06.2026
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Футбол
 
05:23 21.06.2026 (обновлено: 08:45 21.06.2026)
Сборная Кюрасао сенсационно сыграла вничью с Эквадором на ЧМ-2026

Сборная Кюрасао сыграла вничью с эквадорцами и заработала первое очко на ЧМ

© REUTERS / Hannah McKayДик Адвокат и футболист сборной Кюрасао Джошуа Бренет
Дик Адвокат и футболист сборной Кюрасао Джошуа Бренет - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© REUTERS / Hannah McKay
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Кюрасао сыграла вничью с командой Эквадора со счетом 0:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.
  • Сборная Кюрасао, возглавляемая бывшим тренером петербургского «Зенита» и сборной России Диком Адвокатом, впервые принимает участие в чемпионате мира и в первом туре проиграла команде Германии со счетом 1:7.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Сборная Кюрасао сыграла вничью с командой Эквадора в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы E прошла в Канзас-Сити (США) и завершилась со счетом 0:0.
ЧМ по футболу 2026
21 июня 2026 • начало в 03:00
Завершен
Эквадор
0 : 0
Кюрасао
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сборная Кюрасао, которую возглавляет бывший тренер петербургского "Зенита" и сборной России Дик Адвокат, впервые принимает участие в мировом первенстве. В игре первого тура дебютанты чемпионатов мира проиграли команде Германии со счетом 1:7.
После двух матчей команда Кюрасао располагается на четвертой строчке в таблице, набрав 1 очко. Сборная Эквадора (1 очко) идет строчкой выше. Лидирует сборная Германии (6), второе место занимает команда Кот-д'Ивуара (3).
В последнем, третьем туре сборная Кюрасао сыграет с командой Кот-д'Ивуара, эквадорцы встретятся с уже вышедшей в плей-офф сборной Германии. Чемпионат мира завершится 19 июля.
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