Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Кюрасао сыграла вничью с командой Эквадора со счетом 0:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.
- Сборная Кюрасао, возглавляемая бывшим тренером петербургского «Зенита» и сборной России Диком Адвокатом, впервые принимает участие в чемпионате мира и в первом туре проиграла команде Германии со счетом 1:7.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Сборная Кюрасао сыграла вничью с командой Эквадора в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы E прошла в Канзас-Сити (США) и завершилась со счетом 0:0.
21 июня 2026 • начало в 03:00
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Сборная Кюрасао, которую возглавляет бывший тренер петербургского "Зенита" и сборной России Дик Адвокат, впервые принимает участие в мировом первенстве. В игре первого тура дебютанты чемпионатов мира проиграли команде Германии со счетом 1:7.
После двух матчей команда Кюрасао располагается на четвертой строчке в таблице, набрав 1 очко. Сборная Эквадора (1 очко) идет строчкой выше. Лидирует сборная Германии (6), второе место занимает команда Кот-д'Ивуара (3).
В последнем, третьем туре сборная Кюрасао сыграет с командой Кот-д'Ивуара, эквадорцы встретятся с уже вышедшей в плей-офф сборной Германии. Чемпионат мира завершится 19 июля.