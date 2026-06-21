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"Шанхайские драконы" подписали контракт с нападающим Дэвидом Ченом - РИА Новости Спорт, 21.06.2026
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Хоккей
 
18:14 21.06.2026
"Шанхайские драконы" подписали контракт с нападающим Дэвидом Ченом

"Шанхайские драконы" подписали контракт с американским нападающим Дэвидом Ченом

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкХоккей
Хоккей - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Клуб «Шанхайские драконы» подписал контракт с американским нападающим Дэвидом Ченом до конца сезона-2026/27.
  • Дэвид Чен — молодой форвард китайского происхождения, капитан Йельского университета в минувшем сезоне, отличается лидерскими качествами и работоспособностью.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Клуб "Шанхайские драконы" подписал контракт с американским нападающим Дэвидом Ченом, сообщается в Telegram-канале команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с нападающим рассчитано до конца сезона-2026/27.
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"Для нас важно работать с китайской аудиторией, поэтому наличие в команде хоккеистов с китайскими корнями - одна из задач. Дэвид - молодой форвард китайского происхождения, капитан Йельского университета в минувшем сезоне. Отличается лидерскими качествами на льду и вне его. Очень работоспособный и старательный, никогда не сдается, может и побороться, и забросить. Серьезно настроен сделать шаг вперед в своей карьере, для чего и принял решение переехать в КХЛ", - заявил генеральный директор клуба Евгений Артюхин.
Чену 23 года. Последние четыре года форвард выступал в североамериканской Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) за команду Йельского университета, в составе которой провел 111 матчей, забросил 34 шайбы и отметился 40 результативными передачами. В 2026-м он выиграл приз NCAA, присуждаемый студенту, добившемуся наилучших результатов одновременно в учебе и спорте. Это случилось впервые в истории учебного заведения.
Шанхай Дрэгонс (Шанхай) - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
"Шанхайские драконы" подписали контракт с экс-защитником НХЛ
20 октября 2025, 00:43
 
ХоккейЙельский университетNCAAЕвгений АртюхинШанхайские драконыКХЛ 2025-2026
 
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