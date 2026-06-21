"Шанхайские драконы" подписали контракт с нападающим Дэвидом Ченом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Клуб «Шанхайские драконы» подписал контракт с американским нападающим Дэвидом Ченом до конца сезона-2026/27.
- Дэвид Чен — молодой форвард китайского происхождения, капитан Йельского университета в минувшем сезоне, отличается лидерскими качествами и работоспособностью.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Клуб "Шанхайские драконы" подписал контракт с американским нападающим Дэвидом Ченом, сообщается в Telegram-канале команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с нападающим рассчитано до конца сезона-2026/27.
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"Для нас важно работать с китайской аудиторией, поэтому наличие в команде хоккеистов с китайскими корнями - одна из задач. Дэвид - молодой форвард китайского происхождения, капитан Йельского университета в минувшем сезоне. Отличается лидерскими качествами на льду и вне его. Очень работоспособный и старательный, никогда не сдается, может и побороться, и забросить. Серьезно настроен сделать шаг вперед в своей карьере, для чего и принял решение переехать в КХЛ", - заявил генеральный директор клуба Евгений Артюхин.
Чену 23 года. Последние четыре года форвард выступал в североамериканской Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) за команду Йельского университета, в составе которой провел 111 матчей, забросил 34 шайбы и отметился 40 результативными передачами. В 2026-м он выиграл приз NCAA, присуждаемый студенту, добившемуся наилучших результатов одновременно в учебе и спорте. Это случилось впервые в истории учебного заведения.
"Шанхайские драконы" подписали контракт с экс-защитником НХЛ
20 октября 2025, 00:43