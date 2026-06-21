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Чешская теннисистка Боузкова выиграла турнир WTA 250 в Ноттингеме - РИА Новости Спорт, 21.06.2026
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Теннис
 
17:13 21.06.2026
Чешская теннисистка Боузкова выиграла турнир WTA 250 в Ноттингеме

Боузкова победила Наварро и выиграла турнир WTA 250 в Ноттингеме

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкТеннисный мяч
Теннисный мяч - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Боузкова победила Эмму Наварро в финале турнира категории WTA 250 в Ноттингеме.
  • Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:2.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Чешская теннисистка Мария Боузкова победила американку Эмму Наварро в финале и выиграла титул на турнире категории WTA 250 в британском Ноттингеме, призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов.
Встреча завершилась победой Боузковой (27-я ракетка мира) над Наварро (25) со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:2. Теннисистки провели на корте 2 часа 57 минут.
Боузковой 27 лет. Она выиграла десятый (четвертый - в одиночном разряде) титул турнира под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA).
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ТеннисСпортМария БоузковаЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
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