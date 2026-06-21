Чешская теннисистка Боузкова выиграла турнир WTA 250 в Ноттингеме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Боузкова победила Эмму Наварро в финале турнира категории WTA 250 в Ноттингеме.
- Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:2.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Чешская теннисистка Мария Боузкова победила американку Эмму Наварро в финале и выиграла титул на турнире категории WTA 250 в британском Ноттингеме, призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов.
Встреча завершилась победой Боузковой (27-я ракетка мира) над Наварро (25) со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:2. Теннисистки провели на корте 2 часа 57 минут.
Боузковой 27 лет. Она выиграла десятый (четвертый - в одиночном разряде) титул турнира под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA).