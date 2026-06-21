Чешская теннисистка Боузкова выиграла турнир WTA 250 в Ноттингеме

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Чешская теннисистка Мария Боузкова победила американку Эмму Наварро в финале и выиграла титул на турнире категории WTA 250 в британском Ноттингеме, призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов.