Болельщики с иранскими флагами столкнулись с провокациями в Лос-Анджелесе

Краткий пересказ от РИА ИИ Болельщики с государственными флагами Ирана сталкиваются с провокациями у стадиона в Лос-Анджелесе со стороны сторонников оппозиции.

Суд в США оставил в силе запрет ФИФА на дореволюционные флаги Ирана на играх чемпионата мира по футболу.

Сборная Ирана сыграет второй матч на чемпионате мира против команды Бельгии в Лос-Анджелесе.

ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 21 июн - РИА Новости. Болельщики с государственными флагами Ирана сталкиваются с провокациями у стадиона в Лос-Анджелесе, где иранская сборная вскоре сыграет свой второй матч на чемпионате мира по футболу, передает корреспондент РИА Новости.

Гости с запрещенной ФИФА дореволюционной символикой Ирана, которую используют сторонники оппозиции, составляют большинство у входов на стадион. Они преследуют редких болельщиков с современными иранскими государственными символами.

За парой фанатов с государственной символикой исламской республики группа сторонников оппозиции шла от самого автобуса до стадиона, показывая им неприличные жесты и выкрикивая обвинения в адрес властей Ирана. Мужчина и женщина держались стойко и на выпады не реагировали. РИА Новости они рассказали, что не понимают такой политизации международного футбольного первенства.

"Они американцы, больные люди", - сказал после инцидента мужчина.

Он сам родился в Иране и переехал в США, но искренне желает иранской команде победы.

В другой группе болельщиков РИА Новости заявили, что не существует двух флагов.

"Есть флаг Ирана и есть подделка", - сказал болельщик, демонстрируя в качестве настоящего действующий государственный символ.

Болельщик отметил, что победа над Бельгией стала бы своего рода победой над санкциями, которые Брюссель ввел против Ирана.

"Можно считать и так. Мы одержим всестороннюю победу", - убежден он.

Суд в США ранее оставил в силе запрет ФИФА на дореволюционные флаги Ирана на играх чемпионата мира по футболу, при этом при входе на стадион такую символику не изымают.

Второй матч сборной Ирана начнется в 22.00 мск. Ее соперником станет команда Бельгии.

Команда исламской республики прибыла в Лос-Анджелес всего за сутки до игры, сообщал РИА Новости источник в сборной.

Федерация футбола Ирана планировала жаловаться в ФИФА из-за ограничений, с которыми сборная столкнулась при подготовке к матчам чемпионата. Ранее посол Ирана в Мексике Абольфазль Пасандиде сообщил, что национальной сборной запрещено находиться на территории США вне игровых дней, то есть после каждого матча команда должна покидать Штаты. После матча первого тура чемпионата мира в США, Канаде и Мексике против команды Новой Зеландии (2:2) главный тренер сборной Ирана Амир Галенои заявил, что базирующейся в Мексике сборной не позволили отправиться на игру в Лос-Анджелесе за два дня до матча и переночевать в городе после игры, из-за чего команда отправилась обратно в Мексику сразу по окончании матча. По данным иранских СМИ, команде не разрешили прилететь за два дня в Лос-Анджелес и до матча с Бельгией.

Федерация футбола Ирана считает, что эти ограничения не соответствуют принципам создания равных условий для команд-участниц и могут повлиять на процесс подготовки сборных.