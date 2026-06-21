Рейтинг@Mail.ru
Болельщики с иранскими флагами столкнулись с провокациями в Лос-Анджелесе - РИА Новости Спорт, 21.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:35 21.06.2026
Болельщики с иранскими флагами столкнулись с провокациями в Лос-Анджелесе

Болельщики с флагами Ирана столкнулись с провокациями у стадиона в Лос-Анджелесе

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкБолельщики сборной Ирана
Болельщики сборной Ирана - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Болельщики сборной Ирана. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Болельщики с государственными флагами Ирана сталкиваются с провокациями у стадиона в Лос-Анджелесе со стороны сторонников оппозиции.
  • Суд в США оставил в силе запрет ФИФА на дореволюционные флаги Ирана на играх чемпионата мира по футболу.
  • Сборная Ирана сыграет второй матч на чемпионате мира против команды Бельгии в Лос-Анджелесе.
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 21 июн - РИА Новости. Болельщики с государственными флагами Ирана сталкиваются с провокациями у стадиона в Лос-Анджелесе, где иранская сборная вскоре сыграет свой второй матч на чемпионате мира по футболу, передает корреспондент РИА Новости.
Гости с запрещенной ФИФА дореволюционной символикой Ирана, которую используют сторонники оппозиции, составляют большинство у входов на стадион. Они преследуют редких болельщиков с современными иранскими государственными символами.
Логотип ФИФА - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
У стадиона в Лос-Анджелесе продают флаги, запрещенные ФИФА
Вчера, 19:37
За парой фанатов с государственной символикой исламской республики группа сторонников оппозиции шла от самого автобуса до стадиона, показывая им неприличные жесты и выкрикивая обвинения в адрес властей Ирана. Мужчина и женщина держались стойко и на выпады не реагировали. РИА Новости они рассказали, что не понимают такой политизации международного футбольного первенства.
"Они американцы, больные люди", - сказал после инцидента мужчина.
Он сам родился в Иране и переехал в США, но искренне желает иранской команде победы.
В другой группе болельщиков РИА Новости заявили, что не существует двух флагов.
"Есть флаг Ирана и есть подделка", - сказал болельщик, демонстрируя в качестве настоящего действующий государственный символ.
Болельщик отметил, что победа над Бельгией стала бы своего рода победой над санкциями, которые Брюссель ввел против Ирана.
"Можно считать и так. Мы одержим всестороннюю победу", - убежден он.
Суд в США ранее оставил в силе запрет ФИФА на дореволюционные флаги Ирана на играх чемпионата мира по футболу, при этом при входе на стадион такую символику не изымают.
Второй матч сборной Ирана начнется в 22.00 мск. Ее соперником станет команда Бельгии.
Команда исламской республики прибыла в Лос-Анджелес всего за сутки до игры, сообщал РИА Новости источник в сборной.
Федерация футбола Ирана планировала жаловаться в ФИФА из-за ограничений, с которыми сборная столкнулась при подготовке к матчам чемпионата. Ранее посол Ирана в Мексике Абольфазль Пасандиде сообщил, что национальной сборной запрещено находиться на территории США вне игровых дней, то есть после каждого матча команда должна покидать Штаты. После матча первого тура чемпионата мира в США, Канаде и Мексике против команды Новой Зеландии (2:2) главный тренер сборной Ирана Амир Галенои заявил, что базирующейся в Мексике сборной не позволили отправиться на игру в Лос-Анджелесе за два дня до матча и переночевать в городе после игры, из-за чего команда отправилась обратно в Мексику сразу по окончании матча. По данным иранских СМИ, команде не разрешили прилететь за два дня в Лос-Анджелес и до матча с Бельгией.
Федерация футбола Ирана считает, что эти ограничения не соответствуют принципам создания равных условий для команд-участниц и могут повлиять на процесс подготовки сборных.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля. Сборной Ирана также предстоит сыграть в группе G с командой Египта 26 июня в Сиэтле.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
В Лос-Анджелесе гостей матча Иран — Бельгия встречают торговцы и попрошайки
Вчера, 19:29
 
ФутболВ миреМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Тунис
    Япония
    0
    4
  • Футбол
    Завершен
    Нидерланды
    Швеция
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Германия
    Кот-д’Ивуар
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Эквадор
    Кюрасао
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Испания
    Саудовская Аравия
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бельгия
    Иран
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Уругвай
    Кабо-Верде
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Новая Зеландия
    Египет
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Бельгия
    Иран
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала