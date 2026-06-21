Китайская команда Dragon Chilling выиграла клубный ЧМ по блицу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Китайская шахматная команда Dragon Chilling победила на клубном чемпионате мира по блицу в Гонконге.
- В финале команда Dragon Chilling одержала победу над командой Endgame.AI.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Китайская шахматная команда Dragon Chilling победила на клубном чемпионате мира по блицу, который прошел в Гонконге.
В составе команды выступали Дин Лижэнь, Вэй И, Юй Янъи, Лу Шанлэй, Бай Цзиньши, Цзюй Вэньцзюнь, Лэй Тинцзе, Ван Цзыхао и Се Сяоян.
В финале они победили команду Endgame.AI, за которую выступали Ханс Ниманн, Леньер Домингес Перес, Алексей Сарана, Денис Лазавик, Амин Табатабаи, Чжу Цзиньэр и Нгуен Ань Зунг.
Бронзовая награда досталась команде Uzbekistan (Жавохир Синдаров, Нодирбек Абдусатторов, Нодирбек Якуббоев, Шамсиддин Вохидов, Мухиддин Мадаминов, Афруза Хамдамова, Умида Омонова и Акжол Рахматуллаев).
Ранее на турнире в Гонконге команда Dragon Chilling также первенствовала в клубном чемпионате мира по рапиду.
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30 декабря 2025, 20:53