В ЦСКА рассказали, когда Акинфеев может вернуться на поле после травмы

«

"Игорь Владимирович продолжает восстановление с хорошей динамикой. Сбор будет проводить вместе с командой, но работать индивидуально. Вероятность такая существует, конечно (что будет готов к старту сезона). Он хорошо прогрессирует, но речь идет о коленном суставе, и давать прогнозы сложно. Нужно быть осторожными. Мы видим хорошую динамику, он сам позитивно настроен. Продление контракта с ним лишний раз говорит, что он планирует продолжать свою блестящую карьеру и клуб на него рассчитывает", - сказал Безуглов журналистам.