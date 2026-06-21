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В ЦСКА рассказали, когда Акинфеев может вернуться на поле после травмы - РИА Новости Спорт, 21.06.2026
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Футбол
 
13:14 21.06.2026
В ЦСКА рассказали, когда Акинфеев может вернуться на поле после травмы

Безуглов: Акинфеев может восстановиться к старту сезона РПЛ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИгорь Акинфеев
Игорь Акинфеев - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Игорь Акинфеев будет тренироваться индивидуально на сборах с командой ЦСКА.
  • Есть вероятность, что Акинфеев будет готов к старту РПЛ сезона-2026/27.
  • Контракт Игоря Акинфеева с ЦСКА продлен до 2027 года.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Капитан и вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев проведет сборы с командой, но будет тренироваться индивидуально и, вероятно, будет готов к старту Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2026/27, заявил руководитель медицинского департамента футбольного клуба Эдуард Безуглов.
В воскресенье футболисты ЦСКА проходят медосмотр в Лужниках. В апреле Акинфеев сообщил, что из-за травмы не сыграет до конца сезона-2025/26. Голкипер отметил, что профессиональную карьеру не завершает, он будет делать все, чтобы восстановиться и набрать форму к новому сезону. В начале июня клуб продлил контракт с Акинфеевым до 2027 года.
«
"Игорь Владимирович продолжает восстановление с хорошей динамикой. Сбор будет проводить вместе с командой, но работать индивидуально. Вероятность такая существует, конечно (что будет готов к старту сезона). Он хорошо прогрессирует, но речь идет о коленном суставе, и давать прогнозы сложно. Нужно быть осторожными. Мы видим хорошую динамику, он сам позитивно настроен. Продление контракта с ним лишний раз говорит, что он планирует продолжать свою блестящую карьеру и клуб на него рассчитывает", - сказал Безуглов журналистам.
Акинфееву 40 лет, он выступает за основной состав ЦСКА с 2003 года. Акинфеев - обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер чемпионата Европы, шестикратный чемпион России, восьмикратный обладатель Кубка и Суперкубка страны.
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ФутболСпортЭдуард БезугловИгорь АкинфеевПФК ЦСКА
 
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