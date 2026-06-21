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"Волонтеры Победы" создали в Белгороде "огненную картину" из тысяч свечей - РИА Новости, 21.06.2026
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22:55 21.06.2026 (обновлено: 23:05 21.06.2026)
"Волонтеры Победы" создали в Белгороде "огненную картину" из тысяч свечей

РИА Новости: "Волонтеры Победы" создали в Белгороде "огненную картину" с Т-34

© РИА Новости"Волонтеры Победы" создали в Белгороде "огненную картину" из тысяч свечей
Волонтеры Победы создали в Белгороде огненную картину из тысяч свечей - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости
"Волонтеры Победы" создали в Белгороде "огненную картину" из тысяч свечей
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Волонтеры Победы Белгородской области провели акцию «Огненные картины войны», выложив из 10 тысяч свечей композицию с танком Т-34, каской солдата и журавлями.
  • Акция состоялась в преддверии Дня памяти и скорби и прошла в международном формате.
  • Композиция символизирует вклад Белгородской области в Победу в Великой Отечественной войне и отражает память о Прохоровском танковом сражении.
БЕЛГОРОД, 21 июн - РИА Новости. "Волонтеры Победы" Белгородской области провели акцию "Огненные картины войны" и выложили из 10 тысяч свечей композицию с танком Т-34, каской солдата и журавлями, сообщила РИА Новости исполнительный директор регионального отделения движения Анастасия Адаева.
По ее словам, акция состоялась в преддверии Дня памяти и скорби и прошла в международном формате. Она рассказала, что в этом году организаторы создали собирательный образ, посвященный вкладу региона в Победу в Великой Отечественной войне.
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"Каждый год у нас новый рисунок, в этот раз сделали собирательный образ: в центре — танк Т-34. Он символизирует мужество и ожесточенность боев в Прохоровском танковом сражении, а заодно и саму Белгородскую область, потому что на ее территории проходило одно из самых крупных танковых сражений", - рассказала директор.
Адаева добавила, что перед танком представлена солдатская каска, как знак памяти о конкретном бойце, отдавшем жизнь на поле боя. В верхней части картины изобразили журавлей, которые символизируют память о погибших и сам День памяти и скорби. Композицию дополнили надписью "Белгород помнит каждого".
Она уточнила, что для создания картины было использовано около десяти тысяч свечей. По ее мнению, подобные огненные изображения ежегодно объединяются общей концепцией и создаются не только в России, но и за ее пределами. Адаева пояснила, что картина отражает вклад конкретного региона в Победу, ведь у каждой территории своя история, свои победы и трагедии. Белгородская область, как рассказала руководитель отделения, прославилась, в том числе масштабным Прохоровским танковым сражением, и именно его история вложена в смысл этого огненного полотна.
Адаева напомнила, что в предыдущие годы волонтеры выкладывали из свечей звонницу, силуэт солдата, салют как символ города воинской славы и города первого салюта, а также орден Великой Отечественной войны первой степени.
В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны - началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.
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Белгородская областьРоссияВолонтеры ПобедыТ-34БелгородДень памяти и скорбиВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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