"Волонтеры Победы" создали в Белгороде "огненную картину" из тысяч свечей

"Волонтеры Победы" создали в Белгороде "огненную картину" из тысяч свечей

"Волонтеры Победы" создали в Белгороде "огненную картину" из тысяч свечей

Краткий пересказ от РИА ИИ Волонтеры Победы Белгородской области провели акцию «Огненные картины войны», выложив из 10 тысяч свечей композицию с танком Т-34, каской солдата и журавлями.

Акция состоялась в преддверии Дня памяти и скорби и прошла в международном формате.

Композиция символизирует вклад Белгородской области в Победу в Великой Отечественной войне и отражает память о Прохоровском танковом сражении.

БЕЛГОРОД, 21 июн - РИА Новости. "Волонтеры Победы" Белгородской области провели акцию "Огненные картины войны" и выложили из 10 тысяч свечей композицию с танком Т-34, каской солдата и журавлями, сообщила РИА Новости исполнительный директор регионального отделения движения Анастасия Адаева.

По ее словам, акция состоялась в преддверии Дня памяти и скорби и прошла в международном формате. Она рассказала, что в этом году организаторы создали собирательный образ, посвященный вкладу региона в Победу в Великой Отечественной войне.

« "Каждый год у нас новый рисунок, в этот раз сделали собирательный образ: в центре — тан к Т- 34. Он символизирует мужество и ожесточенность боев в Прохоровском танковом сражении, а заодно и саму Белгородскую область , потому что на ее территории проходило одно из самых крупных танковых сражений", - рассказала директор.

Адаева добавила, что перед танком представлена солдатская каска, как знак памяти о конкретном бойце, отдавшем жизнь на поле боя. В верхней части картины изобразили журавлей, которые символизируют память о погибших и сам День памяти и скорби. Композицию дополнили надписью "Белгород помнит каждого".

Она уточнила, что для создания картины было использовано около десяти тысяч свечей. По ее мнению, подобные огненные изображения ежегодно объединяются общей концепцией и создаются не только в России , но и за ее пределами. Адаева пояснила, что картина отражает вклад конкретного региона в Победу, ведь у каждой территории своя история, свои победы и трагедии. Белгородская область, как рассказала руководитель отделения, прославилась, в том числе масштабным Прохоровским танковым сражением, и именно его история вложена в смысл этого огненного полотна.

Адаева напомнила, что в предыдущие годы волонтеры выкладывали из свечей звонницу, силуэт солдата, салют как символ города воинской славы и города первого салюта, а также орден Великой Отечественной войны первой степени.