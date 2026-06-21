Умер заслуженный тренер России по велоспорту Евгений Барымов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заслуженный тренер России по велоспорту Евгений Барымов умер на 91-м году жизни.
- Барымов работал тренером велокоманды ЦСКА и воспитал десятки мастеров спорта международного класса и чемпионов СССР.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Заслуженный тренер России по велоспорту Евгений Барымов умер на 91-м году жизни, сообщается в Telegram-канале Федерации велосипедного спорта России.
Причины смерти не уточняются.
"Десятки спортсменов, прошедших через его руки, стали мастерами спорта международного класса и чемпионами СССР. Особенно проявились его профессиональные педагогические знания в годы работы тренером велокоманды ЦСКА. Опираясь на тернистый путь, пройденный на тренерской ниве, он всегда стремился к достижению высших результатов в спорте", - говорится в сообщении.
Среди воспитанников специалиста олимпийский чемпион 1980 года Виталий Петраков и бронзовый призер Олимпиады 2016 года Денис Дмитриев.