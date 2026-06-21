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Умер заслуженный тренер России по велоспорту Евгений Барымов - РИА Новости Спорт, 21.06.2026
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17:31 21.06.2026
Умер заслуженный тренер России по велоспорту Евгений Барымов

Заслуженный тренер России по велоспорту Барымов умер на 91-м году жизни

© Фото : Федерация велосипедного спорта России/TelegramЕвгений Барымов
Евгений Барымов - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© Фото : Федерация велосипедного спорта России/Telegram
Евгений Барымов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заслуженный тренер России по велоспорту Евгений Барымов умер на 91-м году жизни.
  • Барымов работал тренером велокоманды ЦСКА и воспитал десятки мастеров спорта международного класса и чемпионов СССР.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Заслуженный тренер России по велоспорту Евгений Барымов умер на 91-м году жизни, сообщается в Telegram-канале Федерации велосипедного спорта России.
Причины смерти не уточняются.
"Десятки спортсменов, прошедших через его руки, стали мастерами спорта международного класса и чемпионами СССР. Особенно проявились его профессиональные педагогические знания в годы работы тренером велокоманды ЦСКА. Опираясь на тернистый путь, пройденный на тренерской ниве, он всегда стремился к достижению высших результатов в спорте", - говорится в сообщении.
Среди воспитанников специалиста олимпийский чемпион 1980 года Виталий Петраков и бронзовый призер Олимпиады 2016 года Денис Дмитриев.
 
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