В Роскачестве рассказали, как выбрать арбуз

Краткий пересказ от РИА ИИ Качественный арбуз имеет матовую корку с четким рисунком, ярко-желтое земляное пятно и издает «гулкий» звук при ударе.

Не рекомендуется покупать арбузы с трещинами, проколами или надрезами, так как через повреждения кожуры могут попасть микроорганизмы.

При выборе арбуза следует обратить внимание на страну происхождения и наличие обязательной документации у продавца.

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. У качественного арбуза должны быть матовая корка с четким рисунком, ярко-желтое земляное пятно и "гулкий" звук при ударе, а покупать ягоды с трещинами, проколами или надрезами категорически не рекомендуется, сообщили РИА Новости в Роскачестве.

"Корка должна быть свежей и матовой; полосатые сорта - с четким контрастным рисунком. Обязательно наличие ярко-желтого земляного пятна (места соприкосновения с грунтом), которое свидетельствует о естественном созревании. Оптимальный звук при ударе - не глухой и не слишком звонкий, а средний, "гулкий", напоминающий вибрацию. Глухота указывает на перезрелость, излишняя звонкость - на незрелость", - говорится в сообщении.

Кроме того, ориентиром может быть сухой "хвостик", но это не абсолютный гарант. Плодоножка может высохнуть за 3-4 дня даже у зеленого плода во время транспортировки.

"Покупать арбузы с трещинами, проколами или надрезами категорически не рекомендуется. Через повреждения кожуры микроорганизмы мгновенно попадают в сладкую влажную среду, что гарантирует быстрое размножение бактерий и высокий риск пищевого отравления", - добавили там.

Эксперты также советуют обращать внимание на страну происхождения: чем короче логистическое плечо, тем выше вероятность того, что арбуз был сорван в состоянии естественной зрелости, а не дозревал в пути.

При выборе места покупки следует обратить внимание и на наличие обязательной документации. Каждый продавец должен располагать декларацией о соответствии от производителя, а также личной медицинской книжкой и информацией о юридическом лице, реализующем продукцию. Отсутствие этих бумаг - повод насторожиться и отказаться от покупки, сообщают в организации.