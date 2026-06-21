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В Роскачестве рассказали, как выбрать арбуз - РИА Новости, 21.06.2026
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03:03 21.06.2026
В Роскачестве рассказали, как выбрать арбуз

Роскачество: у качественного арбуза не должны быть трещины, проколы или надрезы

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАрбузы
Арбузы - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Арбузы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Качественный арбуз имеет матовую корку с четким рисунком, ярко-желтое земляное пятно и издает «гулкий» звук при ударе.
  • Не рекомендуется покупать арбузы с трещинами, проколами или надрезами, так как через повреждения кожуры могут попасть микроорганизмы.
  • При выборе арбуза следует обратить внимание на страну происхождения и наличие обязательной документации у продавца.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. У качественного арбуза должны быть матовая корка с четким рисунком, ярко-желтое земляное пятно и "гулкий" звук при ударе, а покупать ягоды с трещинами, проколами или надрезами категорически не рекомендуется, сообщили РИА Новости в Роскачестве.
"Корка должна быть свежей и матовой; полосатые сорта - с четким контрастным рисунком. Обязательно наличие ярко-желтого земляного пятна (места соприкосновения с грунтом), которое свидетельствует о естественном созревании. Оптимальный звук при ударе - не глухой и не слишком звонкий, а средний, "гулкий", напоминающий вибрацию. Глухота указывает на перезрелость, излишняя звонкость - на незрелость", - говорится в сообщении.
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Кроме того, ориентиром может быть сухой "хвостик", но это не абсолютный гарант. Плодоножка может высохнуть за 3-4 дня даже у зеленого плода во время транспортировки.
"Покупать арбузы с трещинами, проколами или надрезами категорически не рекомендуется. Через повреждения кожуры микроорганизмы мгновенно попадают в сладкую влажную среду, что гарантирует быстрое размножение бактерий и высокий риск пищевого отравления", - добавили там.
Эксперты также советуют обращать внимание на страну происхождения: чем короче логистическое плечо, тем выше вероятность того, что арбуз был сорван в состоянии естественной зрелости, а не дозревал в пути.
При выборе места покупки следует обратить внимание и на наличие обязательной документации. Каждый продавец должен располагать декларацией о соответствии от производителя, а также личной медицинской книжкой и информацией о юридическом лице, реализующем продукцию. Отсутствие этих бумаг - повод насторожиться и отказаться от покупки, сообщают в организации.
Там добавили, что перед употреблением арбуз лучше вымыть, обсушить и только потом нарезать.
По данным организации, основной объем российских арбузов традиционно поступает из Астраханской, Волгоградской и Оренбургской областей. Однако благодаря развитию селекции промышленное выращивание сегодня налажено в Краснодарском крае, республиках Северного Кавказа, а также в Алтайском и Приморском краях. Импортные поставки летом осуществляются из Узбекистана, Казахстана, Турции, а в зимне-весенний период - из Бразилии и Ирана.
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ОбществоОренбургская областьКраснодарский крайСеверный КавказРоскачество
 
 
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