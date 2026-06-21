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Рейс отметил важность того, что Анчелотти следит за РПЛ - РИА Новости Спорт, 21.06.2026
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Футбол
 
16:13 21.06.2026
Рейс отметил важность того, что Анчелотти следит за РПЛ

Рейс: важно, что Анчелотти следит за РПЛ и вызывает футболистов из ЧР

© Фото : ФК "Спортинг"Матеус Рейс
Матеус Рейс - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© Фото : ФК "Спортинг"
Матеус Рейс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бразильский защитник московского ЦСКА Матеус Рейс отметил, что главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти следит за РПЛ и вызывает в национальную команду футболистов из чемпионата России.
  • За сборную Бразилии на чемпионате мира выступают защитник Дуглас Сантос и нападающий Луис Энрике, представляющие петербургский «Зенит».
  • Сборная Бразилии в рамках группы C сыграла вничью с командой Марокко (1:1) и разгромила команду Гаити (3:0).
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бразильский защитник московского ЦСКА Матеус Рейс отметил важность того, что главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти следит за Российской премьер-лигой (РПЛ) и вызывает в национальную команду футболистов из чемпионата России.
С 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике проходит чемпионат мира по футболу. За сборную Бразилии выступают защитник Дуглас Сантос и нападающий Луис Энрике, представляющие петербургский "Зенит".
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"Я очень рад за Дугласа Сантоса и Луиса Энрике и хочу отметить, что это очень важно для РПЛ. Важно, что Анчелотти следит за игроками. Сам бы очень хотел попасть в сборную и буду делать для этого все. Надеюсь, в будущем меня ждет вызов в национальную команду", - сказал Рейс журналистам.
Сборная Бразилии в рамках группы C сыграла вничью с командой Марокко (1:1) и разгромила команду Гаити (3:0). В заключительном туре бразильцы встретятся с шотландцами в ночь на 25 июня по московскому времени.
"Я смотрел почти все игры. Следил за Бразилией. Для нас важно следить за этим турниром, чтобы понимать уровень, который там. Буду болеть за Бразилию, знаю, что будет непросто, но надеюсь, что мы станем чемпионами мира. Неймар - очень важный игрок для сборной. Важно, что он поехал на чемпионат мира, пусть и с небольшим повреждением. Для всего коллектива это важный игрок, и он поможет команде", - добавил Рейс.
Рейсу 31 год, он перешел в ЦСКА в феврале 2026 года. На его счету 11 матчей за армейский клуб.
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