Рейс отметил важность того, что Анчелотти следит за РПЛ

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бразильский защитник московского ЦСКА Матеус Рейс отметил важность того, что главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти следит за Российской премьер-лигой (РПЛ) и вызывает в национальную команду футболистов из чемпионата России.