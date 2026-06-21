Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бразильский защитник московского ЦСКА Матеус Рейс отметил, что главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти следит за РПЛ и вызывает в национальную команду футболистов из чемпионата России.
- За сборную Бразилии на чемпионате мира выступают защитник Дуглас Сантос и нападающий Луис Энрике, представляющие петербургский «Зенит».
- Сборная Бразилии в рамках группы C сыграла вничью с командой Марокко (1:1) и разгромила команду Гаити (3:0).
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бразильский защитник московского ЦСКА Матеус Рейс отметил важность того, что главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти следит за Российской премьер-лигой (РПЛ) и вызывает в национальную команду футболистов из чемпионата России.
"Я смотрел почти все игры. Следил за Бразилией. Для нас важно следить за этим турниром, чтобы понимать уровень, который там. Буду болеть за Бразилию, знаю, что будет непросто, но надеюсь, что мы станем чемпионами мира. Неймар - очень важный игрок для сборной. Важно, что он поехал на чемпионат мира, пусть и с небольшим повреждением. Для всего коллектива это важный игрок, и он поможет команде", - добавил Рейс.
Рейсу 31 год, он перешел в ЦСКА в феврале 2026 года. На его счету 11 матчей за армейский клуб.