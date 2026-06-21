Россиянин завоевал серебро чемпионата мира по стрельбе среди юниоров

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россиянин Тимофей Алейников завоевал серебряную медаль в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров на чемпионате мира по пулевой и стендовой стрельбе среди юниоров, который проходит в немецком городе Зуль.