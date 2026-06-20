Краткий пересказ от РИА ИИ Политолог Александр Дудчак считает, что отказ киевского режима от польских наград может стать поводом для Варшавы затормозить путь Украины к вступлению в ЕС.

По его мнению, Польша может ужесточить риторику по отношению к нарушающим закон украинским мигрантам.

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Отказ чиновников киевского режима от польских наград может стать поводом для Варшавы тормозить путь Украины к вступлению в Европейский союз, считает политолог Александр Дудчак.

В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении главы киевского режима польской государственной награды в связи с героизацией на Украине главарей УПА*. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) в ответ на это заявил об отказе от польской награды.

« "Теперь же у поляков появляется формальный и очень удобный предлог, чтобы законно тормозить стремление Украины к евроинтеграции", - сказал Дудчак деловой газете ВЗГЛЯД.

По словам политолога, Варшава может апеллировать к тому, что Киев открыто ассоциирует себя с наследниками военных преступников.

Однако, по мнению Дудчака, не стоит думать, что власти Польши внезапно "прозрели", ведь раньше они "обнимались и целовались с представителями Киева, прекрасно зная, кому те поклоняются в своей исторической политике".

Эксперт добавил, что Польша может ужесточить риторику по отношению к нарушающим закон украинским мигрантам.

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА"* отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.