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Политолог прокомментировал отказ Киева от польской награды - РИА Новости, 20.06.2026
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16:06 20.06.2026
Политолог прокомментировал отказ Киева от польской награды

Политолог Дудчак: отказ от польской награды может затормозить путь Киева в ЕС

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг Польши и Евросоюза
Флаг Польши и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Политолог Александр Дудчак считает, что отказ киевского режима от польских наград может стать поводом для Варшавы затормозить путь Украины к вступлению в ЕС.
  • По его мнению, Польша может ужесточить риторику по отношению к нарушающим закон украинским мигрантам.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Отказ чиновников киевского режима от польских наград может стать поводом для Варшавы тормозить путь Украины к вступлению в Европейский союз, считает политолог Александр Дудчак.
В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении главы киевского режима польской государственной награды в связи с героизацией на Украине главарей УПА*. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) в ответ на это заявил об отказе от польской награды.
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"Теперь же у поляков появляется формальный и очень удобный предлог, чтобы законно тормозить стремление Украины к евроинтеграции", - сказал Дудчак деловой газете ВЗГЛЯД.

По словам политолога, Варшава может апеллировать к тому, что Киев открыто ассоциирует себя с наследниками военных преступников.
Однако, по мнению Дудчака, не стоит думать, что власти Польши внезапно "прозрели", ведь раньше они "обнимались и целовались с представителями Киева, прекрасно зная, кому те поклоняются в своей исторической политике".
Эксперт добавил, что Польша может ужесточить риторику по отношению к нарушающим закон украинским мигрантам.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА"* отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
* Организация, признанная экстремисткой и запрещенная в России
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