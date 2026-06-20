Лилуашвили и Арбузов завоевали бронзу на турнире Большого шлема в Монголии

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российские дзюдоисты Дали Лилуашвили и Тимур Арбузов завоевали бронзовые медали на турнире Большого шлема, который проходит в Улан-Баторе (Монголия).

Арбузов стал третьим в весовой категории до 81 кг. В схватке за бронзу россиянин победил канадца Франсуа Готье-Драпо.