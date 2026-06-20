Лилуашвили и Арбузов завоевали бронзу на турнире Большого шлема в Монголии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дали Лилуашвили завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 63 кг, победив в схватке за третье место представительницу Монголии.
- Тимур Арбузов стал третьим в весовой категории до 81 кг, победив в схватке за бронзу канадца Франсуа Готье-Драпо.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российские дзюдоисты Дали Лилуашвили и Тимур Арбузов завоевали бронзовые медали на турнире Большого шлема, который проходит в Улан-Баторе (Монголия).
Лилуашвили выиграла бронзу в весовой категории до 63 кг. В схватке за третье место россиянка одержала победу над представительницей Монголии Энхрийлэн Лхагватогоогийн.
Арбузов стал третьим в весовой категории до 81 кг. В схватке за бронзу россиянин победил канадца Франсуа Готье-Драпо.
Соревнование в Улан-Баторе завершится 21 июня. Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) 27 ноября 2025 года проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой.