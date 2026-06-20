Акинфеев провел зарядку на стадионе ЦСКА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зарядка прошла на домашнем стадионе армейцев в Москве.
- Вместе с Акинфеевым ее провели Аделина Сотникова, Юрий Постригай и Игорь Киреев.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Порядка 500 человек приняли участие в зарядке, которую провел вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Вместе с Акинфеевым зарядку провели олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова и олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира по гребле на байдарках Юрий Постригай, а также тренер из штаба ЦСКА Игорь Киреев.
Зарядка началась с выступления детского хора, который исполнил гимн России.
Акинфеев ответил на вопрос о работе тренером
12 ноября 2025, 16:21