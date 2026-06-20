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Акинфеев провел зарядку на стадионе ЦСКА - РИА Новости Спорт, 20.06.2026
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12:50 20.06.2026 (обновлено: 13:01 20.06.2026)
Акинфеев провел зарядку на стадионе ЦСКА

Порядка 500 человек провели зарядку вместе с Акинфеевым на стадионе ЦСКА

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкИгорь Акинфеев
Игорь Акинфеев - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Игорь Акинфеев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зарядка прошла на домашнем стадионе армейцев в Москве.
  • Вместе с Акинфеевым ее провели Аделина Сотникова, Юрий Постригай и Игорь Киреев.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Порядка 500 человек приняли участие в зарядке, которую провел вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Зарядка проходит в субботу на домашнем стадионе армейцев в Москве. Все желающие провести занятие расположились на газоне арены ЦСКА.
Вместе с Акинфеевым зарядку провели олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова и олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира по гребле на байдарках Юрий Постригай, а также тренер из штаба ЦСКА Игорь Киреев.
Зарядка началась с выступления детского хора, который исполнил гимн России.
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