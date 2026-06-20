Суд в Баку приговорил восьмерых граждан России к лишению свободы

Краткий пересказ от РИА ИИ Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор в отношении восьмерых граждан России, задержанных в Азербайджане в июне 2025 года.

Сергей Сафронов, Антон Драчев, Дмитрий Безуглый и Валерий Дулов приговорены к 4 годам лишения свободы каждый, а Дмитрий Федоров, Борис Тимошов, Алексей Васильченко и Илья Безуглый получили по 3 года лишения свободы.

Россиянам были предъявлены обвинения по статьям 234.4.1 и 234.4.3 Уголовного кодекса Азербайджана.

БАКУ, 20 июн – РИА Новости. Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес в пятницу приговор в отношении восьмерых граждан России, которые были задержаны в Азербайджане в июне 2025 года, сообщили РИА Новости в суде.

Первого июля 2025 года азербайджанские СМИ сообщили о задержании в Баку восьмерых граждан России , которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями.

Как уточняется, Сергей Сафронов, Антон Драчев, Дмитрий Безуглый и Валерий Дулов получили по четыре года лишения свободы каждый, Дмитрий Федоров, Борис Тимошов, Алексей Васильченко и Илья Безуглый — по три года.