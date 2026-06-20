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Суд в Баку приговорил восьмерых граждан России к лишению свободы - РИА Новости, 20.06.2026
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00:14 20.06.2026 (обновлено: 00:19 20.06.2026)
Суд в Баку приговорил восьмерых граждан России к лишению свободы

В Баку приговорили 8-х россиян к лишению свободы на сроки от трех до четырех лет

© РИА Новости / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкБаку
Баку - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Мурад Оруджев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор в отношении восьмерых граждан России, задержанных в Азербайджане в июне 2025 года.
  • Сергей Сафронов, Антон Драчев, Дмитрий Безуглый и Валерий Дулов приговорены к 4 годам лишения свободы каждый, а Дмитрий Федоров, Борис Тимошов, Алексей Васильченко и Илья Безуглый получили по 3 года лишения свободы.
  • Россиянам были предъявлены обвинения по статьям 234.4.1 и 234.4.3 Уголовного кодекса Азербайджана.
БАКУ, 20 июн – РИА Новости. Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес в пятницу приговор в отношении восьмерых граждан России, которые были задержаны в Азербайджане в июне 2025 года, сообщили РИА Новости в суде.
Первого июля 2025 года азербайджанские СМИ сообщили о задержании в Баку восьмерых граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями.
Как уточняется, Сергей Сафронов, Антон Драчев, Дмитрий Безуглый и Валерий Дулов получили по четыре года лишения свободы каждый, Дмитрий Федоров, Борис Тимошов, Алексей Васильченко и Илья Безуглый — по три года.
Всех их обвиняли в незаконном изготовлении, производстве, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыт наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров, совершенных группой лиц или ОПГ.
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