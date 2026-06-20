Сборная Нидерландов разгромила шведов в матче ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Нидерландов обыграла команду Швеции со счетом 5:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.
- В составе сборной Нидерландов по два мяча забили Брайан Бробби и Коди Гакпо, еще одним голом отметился Крисенсио Саммервилл.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Сборная Нидерландов обыграла команду Швеции в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Мексике и Канаде.
Встреча группы F, прошедшая в американском Хьюстоне, завершилась со счетом 5:1 в пользу нидерландской сборной, в составе которой по два мяча забили Брайан Бробби (5, 17) и Коди Гакпо (47, 54), а еще одним голом отметился Крисенсио Саммервилл (89). У команды Швеции отличился Антони Эланга (59).
20 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
05’ • Брайан Бробби
17’ • Брайан Бробби
47’ • Коди Гакпо
54’ • Коди Гакпо
89’ • Крисенсио Саммервилл
59’ • Антони Эланга
Сборная Нидерландов, набрав 4 очка, лидирует в турнирной таблице группы. Далее располагаются команды Швеции (3), Японии (1) и Туниса (0).
В заключительном туре группового этапа сборная Нидерландов 25 июня сыграет против команды Туниса. Шведы в тот же день встретятся с японцами. Чемпионат мира завершится 19 июля.