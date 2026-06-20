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Сборная Турции установила антирекорд на ЧМ - РИА Новости Спорт, 20.06.2026
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Футбол
 
10:49 20.06.2026
Сборная Турции установила антирекорд на ЧМ

Opta: сборная Турции установила антирекорд на ЧМ по футболу

© Фото : Социальные сети сборной Турции по футболуИгроки сборной Турции по футболу
Игроки сборной Турции по футболу - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Фото : Социальные сети сборной Турции по футболу
Игроки сборной Турции по футболу. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Турции не забила ни одного мяча при 62 ударах по воротам за два матча чемпионата мира.
  • Сборная Турции досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф после поражений от команд Австралии и Парагвая.
  • Защитник сборной Турции Абдюлькерим Бардакджи установил рекорд чемпионата мира по количеству точных передач в одном матче без единой ошибки — 98 передач.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Сборная Турции установила антирекорд чемпионата мира по футболу, не забив ни одного мяча при 62 ударах по воротам за два матча турнира, сообщает статистический портал Opta.
Сборная Турции досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира после поражений от команд Австралии (0:2) и Парагвая (0:1) в первых двух матчах группового этапа. В субботу сборная Парагвая в меньшинстве со счетом 1:0 обыграла команду Турции в матче группы D, который прошел в Сан-Франциско.
За два матча группового этапа сборная Турции нанесла 62 удара по воротам соперников. По данным Opta, это наибольшее количество попыток без гола в любом двухматчевом отрезке соревнований за всю историю турнира. Статистика ведется с 1966 года.
Портал также отмечает, что защитник сборной Турции Абдюлькерим Бардакджи установил рекорд чемпионата мира по количеству точных передач в одном матче без единой ошибки. Спортсмен отдал 98 передач.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
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