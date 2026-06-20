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Между Украиной и Польшей началась "война орденов", заявил Пушков - РИА Новости, 20.06.2026
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23:07 20.06.2026
Между Украиной и Польшей началась "война орденов", заявил Пушков

Пушков заявил, что между Украиной и Польшей началась война орденов

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Алексей Пушков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алексей Пушков считает, что между Украиной и Польшей началась «война орденов».
  • Экс-посол Польши на Украине отказался от украинского ордена «За заслуги», а президент Польши лишил Зеленского высшей награды Польши — Ордена Белого Орла.
  • Руководитель офиса Зеленского Буданов и глава МИД Украины Сибига заявили об отказе от польского Ордена заслуг перед Речью Посполитой, аналогичное решение принял и Леонид Кучма.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Член комитета Совфеда по конституционному законодательству Алексей Пушков считает, что между Украиной и Польшей началась "война орденов".
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"Между Украиной и Польшей началась "война орденов". Сначала экс-посол Польши на Украине отказался от украинской награды - ордена "За заслуги" в знак протеста против героизации властями Украины убийц поляков из УПА*. Затем, с большим перерывом, польский президент Навроцкий, долго тянув, все же решился лишить Зеленского высшей награды Польши - Ордена Белого Орла, врученного ему прежним президентом Польши Дудой в 2023-ем году", - написал он в Telegram-канале.

Сенатор напомнил, что тогда уже в Киеве руководитель офиса Зеленского Буданов и глава МИД Украины Сибига заявили об отказе от польского Ордена заслуг перед Речью Посполитой. Он добавил, что позднее аналогичное решение принял и Леонид Кучма. По словам сенатора, Кучма посчитал невозможным принять польский Белый орел, чтобы "не предать память героев Украины".
"При этом Варшава старательно обходит ключевую тему: как можно поддерживать страну, которая героизирует банды украинских нацистов и их вожаков, занимавшихся геноцидом 100 тысяч поляков?" - добавил сенатор.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Экс-посол Польши на Украине вернул Зеленскому украинский орден "За заслуги"
2 июня, 00:49
 
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