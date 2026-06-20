Между Украиной и Польшей началась "война орденов", заявил Пушков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Алексей Пушков считает, что между Украиной и Польшей началась «война орденов».
- Экс-посол Польши на Украине отказался от украинского ордена «За заслуги», а президент Польши лишил Зеленского высшей награды Польши — Ордена Белого Орла.
- Руководитель офиса Зеленского Буданов и глава МИД Украины Сибига заявили об отказе от польского Ордена заслуг перед Речью Посполитой, аналогичное решение принял и Леонид Кучма.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Член комитета Совфеда по конституционному законодательству Алексей Пушков считает, что между Украиной и Польшей началась "война орденов".
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"Между Украиной и Польшей началась "война орденов". Сначала экс-посол Польши на Украине отказался от украинской награды - ордена "За заслуги" в знак протеста против героизации властями Украины убийц поляков из УПА*. Затем, с большим перерывом, польский президент Навроцкий, долго тянув, все же решился лишить Зеленского высшей награды Польши - Ордена Белого Орла, врученного ему прежним президентом Польши Дудой в 2023-ем году", - написал он в Telegram-канале.
Сенатор напомнил, что тогда уже в Киеве руководитель офиса Зеленского Буданов и глава МИД Украины Сибига заявили об отказе от польского Ордена заслуг перед Речью Посполитой. Он добавил, что позднее аналогичное решение принял и Леонид Кучма. По словам сенатора, Кучма посчитал невозможным принять польский Белый орел, чтобы "не предать память героев Украины".
"При этом Варшава старательно обходит ключевую тему: как можно поддерживать страну, которая героизирует банды украинских нацистов и их вожаков, занимавшихся геноцидом 100 тысяч поляков?" - добавил сенатор.
* Экстремистская организация, запрещенная в России