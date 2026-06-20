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Три бывших президента Украины отказались от ордена Белого орла - РИА Новости, 20.06.2026
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23:14 20.06.2026 (обновлено: 23:22 20.06.2026)
Три бывших президента Украины отказались от ордена Белого орла

Кучма, Ющенко и Порошенко отказались от ордена Белого орла

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Три экс-президента Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко* — отказались от польского ордена Белого орла после того, как Польша лишила аналогичной награды Владимира Зеленского.
  • Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и другие официальные лица Украины объявили о своем решении вернуть польские ордена "За заслуги перед Польшей".
  • Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла за героизацию членов УПА**.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Три экс-президента Украины - Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко*- заявили, что отказываются от польского ордена Белого орла после того, как Польша лишила аналогичной награды Владимира Зеленского из-за героизации им сотрудничавших с нацистской Германией членов УПА**.
"Я принял решение отказаться от этого ордена (Белого орла - ред.), которым имел честь быть награжденным в 1997 году", - говорится в обращении Кучмы (возглавлял Украину в 1994-2005 годах), которое опубликовала в социальной сети Facebook*** пресс-секретарь экс-президента Дарка Олифер.
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В свою очередь, пресс-секретарь Ющенко (президент Украины в 2005-2010 годах) Ирина Ванникова в той же соцсети написала, что он также "принял решение отказаться от польского ордена Белого орла".
"Я принял решение отказаться от ордена Белого орла", - написал вслед за ними также в Facebook** Порошенко* (занимал пост президента Украины после госпереворота в 2014 году и до 2019 года).
Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в ответ на лишение Зеленского польской награды намерен вернуть полякам врученный ему Командорский крест со звездой ордена "За заслуги перед Польшей".
Вслед за Сибигой глава офиса Зеленского Кирилл Буданов**** сообщил, что отказался от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей". Затем украинский посол в Варшаве Василий Боднар сообщил, что отказывается от ордена "За заслуги перед Польшей", заявив о якобы несправедливости решения польских властей в отношении Зеленского. Также Кавалерский крест ордена "За заслуги Республики Польша" намерен вернуть заместитель руководителя офиса Зеленского Игорь Жовква.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН**-УПА** Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА**" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ.
В пятницу польский президент Кароль Навроцкий сообщил, что за героизацию членов УПА** лишил Зеленского ордена Белого орла, которым тот был награжден в 2023 году предыдущим главой Польши Анджеем Дудой.
Боевое крыло ОУН** - "Украинская повстанческая армия" (УПА**) - воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН**-УПА** множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН**-УПА** остается одним из самых сложных в польско-украинских отношениях. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. Согласно позиции польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН**-УПА** против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
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* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
** Запрещенные в России террористические организации.
*** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
**** Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
 
В миреУкраинаРоссияПольшаВладимир ЗеленскийЛеонид КучмаВиктор ЮщенкоФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Вооруженные силы УкраиныВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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