Краткий пересказ от РИА ИИ Три экс-президента Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко* — отказались от польского ордена Белого орла после того, как Польша лишила аналогичной награды Владимира Зеленского.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и другие официальные лица Украины объявили о своем решении вернуть польские ордена "За заслуги перед Польшей".

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла за героизацию членов УПА**.

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Три экс-президента Украины - Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко*- заявили, что отказываются от польского ордена Белого орла после того, как Польша лишила аналогичной награды Владимира Зеленского из-за героизации им сотрудничавших с нацистской Германией членов УПА**.

"Я принял решение отказаться от этого ордена (Белого орла - ред.), которым имел честь быть награжденным в 1997 году", - говорится в обращении Кучмы (возглавлял Украину в 1994-2005 годах), которое опубликовала в социальной сети Facebook*** пресс-секретарь экс-президента Дарка Олифер

В свою очередь, пресс-секретарь Ющенко (президент Украины в 2005-2010 годах) Ирина Ванникова в той же соцсети написала, что он также "принял решение отказаться от польского ордена Белого орла".

"Я принял решение отказаться от ордена Белого орла", - написал вслед за ними также в Facebook** Порошенко* (занимал пост президента Украины после госпереворота в 2014 году и до 2019 года).

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в ответ на лишение Зеленского польской награды намерен вернуть полякам врученный ему Командорский крест со звездой ордена "За заслуги перед Польшей".

Вслед за Сибигой глава офиса Зеленского Кирилл Буданов**** сообщил, что отказался от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей". Затем украинский посол в Варшаве Василий Боднар сообщил, что отказывается от ордена "За заслуги перед Польшей", заявив о якобы несправедливости решения польских властей в отношении Зеленского. Также Кавалерский крест ордена "За заслуги Республики Польша" намерен вернуть заместитель руководителя офиса Зеленского Игорь Жовква.

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН**-УПА** Андрея Мельника и его супруги в Киевской области . Также он присвоил наименование "Имени героев УПА**" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ

Анджеем Дудой. В пятницу польский президент Кароль Навроцкий сообщил, что за героизацию членов УПА** лишил Зеленского ордена Белого орла, которым тот был награжден в 2023 году предыдущим главой Польши

Боевое крыло ОУН** - " Украинская повстанческая армия " (УПА**) - воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН**-УПА** множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.

Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН**-УПА** остается одним из самых сложных в польско-украинских отношениях. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. Согласно позиции польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН**-УПА** против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.

* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

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