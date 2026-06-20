Подать заявление в колледж можно на "Госуслугах"

"Поступайте в колледжи и техникумы с "Госуслугами". С этого года портал помогает не только подать заявление онлайн, но и выбрать наиболее подходящее место для учебы", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что к сервису подключены более 4 тысяч колледжей и техникумов по всей стране. Выбирать можно из 46 тысяч образовательных программ.

Так, на "Госуслугах" можно пройти профориентацию, узнать о наиболее востребованных профессиях и специальностях в своем регионе, найти колледж или техникум под свои интересы, оценить свои шансы на поступление на бюджет, а также сравнить учебные программы и подать заявление онлайн.