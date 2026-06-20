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Подать заявление в колледж можно на "Госуслугах" - РИА Новости, 20.06.2026
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11:58 20.06.2026 (обновлено: 15:45 20.06.2026)
Подать заявление в колледж можно на "Госуслугах"

Подать заявление в колледж и техникум можно на "Госуслугах"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На портале "Госуслуги" можно подать заявление в колледжи и техникумы.
  • К сервису подключены более 4 тысяч колледжей и техникумов, предлагающих 46 тысяч образовательных программ.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Подать заявление в колледж и техникум можно на портале "Госуслуги", рассказало Минцифры в своем канале в "Максе".
«
"Поступайте в колледжи и техникумы с "Госуслугами". С этого года портал помогает не только подать заявление онлайн, но и выбрать наиболее подходящее место для учебы", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что к сервису подключены более 4 тысяч колледжей и техникумов по всей стране. Выбирать можно из 46 тысяч образовательных программ.
Так, на "Госуслугах" можно пройти профориентацию, узнать о наиболее востребованных профессиях и специальностях в своем регионе, найти колледж или техникум под свои интересы, оценить свои шансы на поступление на бюджет, а также сравнить учебные программы и подать заявление онлайн.
Сайт Госуслуги - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
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