Подать заявление в колледж можно на "Госуслугах"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На портале "Госуслуги" можно подать заявление в колледжи и техникумы.
- К сервису подключены более 4 тысяч колледжей и техникумов, предлагающих 46 тысяч образовательных программ.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Подать заявление в колледж и техникум можно на портале "Госуслуги", рассказало Минцифры в своем канале в "Максе".
«
"Поступайте в колледжи и техникумы с "Госуслугами". С этого года портал помогает не только подать заявление онлайн, но и выбрать наиболее подходящее место для учебы", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что к сервису подключены более 4 тысяч колледжей и техникумов по всей стране. Выбирать можно из 46 тысяч образовательных программ.
Так, на "Госуслугах" можно пройти профориентацию, узнать о наиболее востребованных профессиях и специальностях в своем регионе, найти колледж или техникум под свои интересы, оценить свои шансы на поступление на бюджет, а также сравнить учебные программы и подать заявление онлайн.